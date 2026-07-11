Retroscena per Tolu Arokodare, il Wolverhampton ha respinto l’offerta di questa squadra italiana!

Tolu Arokodare nel mirino di una squadra italiana ma il Wolverhampton ha respinto l’offerta. Cosa è successo

La Fiorentina continua a muoversi con grande decisione per regalare un nuovo tassello al proprio reparto avanzato, ma la strada che porta all’obiettivo prescelto si preannuncia in salita. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club viola avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Wolverhampton per l’attaccante Tolu Arokodare. La proposta della dirigenza gigliata è stata tuttavia prontamente respinta dal club inglese, costringendo i toscani a valutare se effettuare un immediato rilancio o virare su profili alternativi. Sul classe 2000 si è registrato anche il forte interesse del Trabzonspor, che ha formulato una proposta concreta; tuttavia, il calciatore ha espresso un netto rifiuto all’ipotesi di un trasferimento in Turchia, preferendo aspettare la chiamata da un campionato top d’Europa.

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La carriera di Arokodare: dall’esplosione in Belgio alla Premier League

Nato a Lagos il 23 novembre 2000, Toluwalase Emmanuel Arokodare vanta una carriera europea itinerante e ricca di gol. Cresciuto calcisticamente in Nigeria, si trasferisce in Europa nel 2019 firmando per il Valmiera, in Lettonia, dove stupisce tutti siglando 22 reti in 32 presenze. Le sue prestazioni attirano le attenzioni del Colonia in Bundesliga e successivamente dell’Amiens in Francia, ma la sua definitiva consacrazione avviene in Belgio con la maglia del Genk.

Tra il 2023 e il 2025, Arokodare diventa un’autentica macchina da gol, realizzando 36 reti in 95 apparizioni complessive e conquistando il prestigioso premio Ebony Shoe nel 2025, assegnato al miglior calciatore africano del campionato belga. Questa straordinaria striscia realizzativa spinge il Wolverhampton ad acquistarlo a titolo definitivo nel settembre 2025 per ben 23,4 milioni di sterline. Nell’ultima travagliata stagione in Premier League, l’attaccante ha collezionato 33 presenze e 3 gol, una produzione condizionata dalla retrocessione dei Wolves, che ora si trovano costretti a valutare la sua partenza.

Dal punto di vista prettamente tattico, Arokodare è un centravanti d’area moderno, dotato di una fisicità straripante grazie ai suoi 1,97 metri di altezza per quasi 100 chilogrammi di peso. È un dominatore assoluto del gioco aereo, formidabile nel difendere il pallone spalle alla porta per far salire la squadra e letale nel finalizzare i cross, pur mantenendo una discreta mobilità in progressione.