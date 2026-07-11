La Fiorentina prende anche Alex Jimenez! Affare fatto, le cifre e tutti i dettagli per l’ex terzino del Milan

La Fiorentina ha chiuso per Alex Jimenez! Accordo trovato, le cifre e i dettagli per l’operazione riguardante il terzino spagnolo

La Fiorentina accelera sul mercato e puntella le corsie esterne con un innesto di assoluto spessore e prospettiva. Il club viola ha infatti definito, con un vero e proprio blitz a sorpresa, l’arrivo di Alex Jimenez, terzino di proprietà del Bournemouth e già ben noto agli appassionati del calcio italiano per i suoi recenti trascorsi con la maglia del Milan. Un rinforzo di grande spessore per la fascia, capace di accendere l’entusiasmo della piazza e di garantire fin da subito nuove soluzioni tattiche. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

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Jimenez a Firenze: visite mediche al centro sportivo

La trattativa lampo è ormai giunta alle battute finali, tanto che l’iter burocratico e formale è scattato senza intoppi nelle ultime ore. Il calciatore spagnolo si trova in città per espletare tutte le formalità necessarie prima della firma sul nuovo contratto.

Dopo aver completato con successo la primissima parte dei test fisici e dei controlli clinici presso una struttura sanitaria esterna, Jimenez ha raggiunto il centro sportivo viola. All’interno del moderno quartier generale viola, il laterale sta ultimando proprio in queste ore le visite mediche di rito, l’ultimo passo formale che precede l’apposizione della firma sul contratto e il successivo annuncio ufficiale sui canali societari.

Le cifre dell’affare: prestito con solo diritto di riscatto

I dirigenti hanno trovato la quadra definitiva con il Bournemouth, definendo nei minimi dettagli le modalità economiche e la formula del trasferimento del difensore. L’ex calciatore rossonero sbarcherà in maglia viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Le due società hanno strutturato un accordo ben preciso che tutela la pianificazione finanziaria del club italiano: si tratta esclusivamente di un diritto di opzione, senza l’inserimento di alcuna clausola o condizione legata a obiettivi sportivi o presenze che possa far scattare l’obbligo di acquisto a titolo definitivo. Una scelta strategica che permetterà alla dirigenza di valutare con calma il rendimento del ragazzo nel corso dell’annata.

La Fiorentina si appresta così ad abbracciare un nuovo fondamentale tassello per il dinamico scacchiere tattico di Fabio Grosso. Le caratteristiche di Jimenez, abile nella spinta e dotato di un’ottima facilità di corsa su entrambe le fasce, si sposano alla perfezione con l’idea di gioco propositiva del nuovo allenatore. Quarto acquisto per la Fiorentina, scatenatissima fin qui: dopo Viery, Atta, Dragusin ecco Jimenez.