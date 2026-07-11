Laurienté spinge per il Besiktas ma il Sassuolo…Nuovi contatti nelle ultime ore, cosa è successo!

Il Sassuolo ha risposto così al Besiktas per quanto riguarda l’interesse per Armand Laurienté. Cosa è successo

Il mercato estivo vive di accelerate improvvise e di lunghe trattative, e la situazione legata al futuro di Armand Laurienté rientra perfettamente in queste dinamiche. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati nuovi contatti sull’asse di mercato che porta direttamente in Turchia. Il Beşiktaş, secondo Matteo Moretto, ha manifestato nuovamente e in modo concreto il proprio forte interesse per l’esterno offensivo, avviando un nuovo giro di dialoghi nel tentativo di sbloccare l’operazione. Tuttavia, la risposta arrivata dall’Italia è stata rigida: il Sassuolo continua a fare muro, opponendo una netta resistenza alle avances della società di Istanbul.

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La posizione di Laurienté: accordo totale con il Beşiktaş

Nonostante la chiusura da parte della dirigenza emiliana, la trattativa presenta un elemento di forte spinta da parte del giocatore. Laurienté ha già accettato la destinazione, trovando un’intesa con il sodalizio turco. Una presa di posizione chiara, che dimostra come il gradimento nei confronti del progetto proposto dal club di Istanbul sia totale.

Proprio per questo motivo, l’attaccante non si sta limitando ad attendere l’evoluzione degli eventi, ma preme per il trasferimento in terra turca. La volontà del giocatore è ormai delineata e la sua priorità per questa sessione di calciomercato è quella di vestire la maglia del Beşiktaş, cercando di favorire la conclusione della trattativa nel più breve tempo possibile.

Braccio di ferro di mercato: il muro del Sassuolo contro la pressione del giocatore

Ci si trova quindi di fronte a un classico scenario del calciomercato, un vero e proprio braccio di ferro che vede coinvolte tre parti. Da un lato c’è il Beşiktaş, che forte del gradimento del ragazzo continua a mantenere vivi i contatti; dall’altro c’è il giocatore stesso che spinge per ottenere il via libera definitivo.

A bloccare momentaneamente la fumata bianca è la rigida opposizione della società proprietaria del cartellino. Il muro eretto dal Sassuolo costringerà le parti a nuovi e approfonditi aggiornamenti, poiché la distanza tra la resistenza societaria e il forte desiderio d’addio del calciatore rappresenta lo scoglio principale da superare. I nuovi contatti serviranno proprio a capire se la pressione di Laurienté potrà scalfire la fermezza del club o se la posizione rimarrà di totale chiusura.