La eliminò in Coppa Italia lo scorso anno, ora diventa bianconero: la Juventus acquista Ismael Konaté. Ecco chi è

Dopo averla eliminata in Coppa Italia lo scorso anno, ora Ismael Konaté è stato acquisto dalla Juventus. Chi è

Nuovo innesto di prospettiva per la seconda squadra della Juventus, che continua a muoversi con decisione per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Secondo quanto svelato da Juventusnews24, la dirigenza bianconera ha definito l’arrivo di Ismael Konate, destinato ad aggregarsi immediatamente alla formazione Next Gen. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo nel reparto avanzato dopo il recente tesseramento di Okolo. Una mossa che conferma la precisa strategia del direttore sportivo Claudio Chiellini, intenzionato a regalare all’allenatore mister Brambilla un parco attaccanti competitivo, completo e ricco di varianti tattiche per affrontare al meglio la nuova stagione. Il giovane talento si trasferisce a Torino a titolo definitivo dall’Empoli.

Il percorso di Konate: dai primi passi al Milan fino alla Serie A

Classe 2006, Konate si presenta all’ombra della Mole con un bagaglio d’esperienza già molto significativo accumulato nei principali vivai del Paese. La sua crescita calcistica è passata da palcoscenici di prima fascia: ha infatti mosso i primi passi nel settore giovanile del Milan, per poi mettersi in grande evidenza con la maglia del Cagliari, dove ha collezionato numeri importanti mettendo a referto 89 presenze, 26 reti e 6 assist. Successivamente, il ragazzo ha vissuto una tappa formativa fondamentale in Serie C con il prestito al Lecco, chiudendo l’esperienza con 19 apparizioni, 4 gol e 3 assist.

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Il definitivo salto di qualità è avvenuto però all’Empoli, club storicamente specializzato nel lancio dei migliori talenti calcistici. In Toscana, il classe 2006 è riuscito persino a bagnare il proprio esordio nel massimo campionato, collezionando 12 presenze in Serie A. Questa trafila ad alti livelli lo ha aiutato a maturare rapidamente dal punto di vista caratteriale e atletico. Il valore del ragazzo è certificato anche dalla chiamata delle selezioni azzurre: Konate vanta infatti diverse convocazioni con l’Italia Under 19 e l’Under 20, maglia con cui ha preso parte alla spedizione dei Mondiali di categoria nel 2025.

Identikit tattico: duttilità e potenza al servizio di Brambilla

Dal punto di vista delle caratteristiche sul terreno di gioco, il neo-acquisto bianconero risponde in pieno all’identikit del centravanti moderno. La sua qualità principale risiede nella duttilità: nasce originariamente come prima punta, un ruolo in cui riesce a far valere una straripante fisicità, la pulizia nella protezione della sfera e un innato senso del gol negli ultimi sedici metri.

Tuttavia, la sua spiccata progressione palla al piede e la velocità nello stretto gli consentono di spaziare su tutto il fronte offensivo, potendo agire con la medesima efficacia sia da ala destra che da ala sinistra. Questa polivalenza nel tridente d’attacco offrirà a mister Brambilla una risorsa preziosissima per scardinare le difese avversarie attraverso il movimento e l’imprevedibilità.