Sorpresa Cagliari, sorpasso sul Parma per Fazzini: i dettagli sul colpo a centrocampo in arrivo per Pisacane

Fazzini verso il Cagliari, i rossoblù accelerano per il centrocampista classe 2003 della Fiorentina: sorpasso in corso sul Parma

Il Cagliari continua a ridisegnare il proprio centrocampo e, dopo l’arrivo di Harry Winks, prepara un’altra operazione importante in entrata. Nelle ultime ore il club rossoblù ha effettuato un sorpasso concreto per Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 di proprietà della Fiorentina.

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Il giocatore, ex Empoli, era stato accostato a diverse società nelle ultime settimane. Il suo profilo era stato proposto anche alla Lazio, mentre il Parma aveva mosso passi importanti e sembrava vicino alla definizione dell’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La situazione, però, è cambiata rapidamente.

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Il Cagliari si è inserito con forza nella trattativa e ora è in vantaggio per chiudere l’affare. La formula resta quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai rossoblù di aggiungere qualità e prospettiva alla mediana senza appesantire immediatamente il bilancio.

Fazzini Cagliari, il Parma rallenta e i rossoblù ne approfittano

Il Parma aveva fatto sul serio per Fazzini, ma nelle ultime ore avrebbe rallentato dopo alcune riflessioni interne. Il nodo riguardava soprattutto la collocazione tattica del centrocampista nel sistema di gioco di Carlos Cuesta, aspetto che ha portato i ducali a prendersi più tempo.

Il Cagliari, invece, ha trovato un contesto tecnico più chiaro per il classe 2003. Nel progetto di Fabio Pisacane, Fazzini potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala, posizione nella quale può esprimere al meglio dinamismo, inserimenti e qualità nella gestione del pallone.

Fazzini Cagliari, nuovo rinforzo per il centrocampo

L’eventuale arrivo di Jacopo Fazzini confermerebbe la volontà del Cagliari di costruire un centrocampo più tecnico, giovane e completo. Dopo Winks, il club rossoblù punta a inserire un altro profilo capace di dare alternative e soluzioni diverse a Pisacane.

Il sorpasso sul Parma è concreto e la trattativa è in corso. Il Cagliari prova così a chiudere un colpo di prospettiva, con Fazzini pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie A.