Nuova avventura per Stefano Okaka: si allenerà con l’Iraklis di Walter Mazzarri

Stefano Okaka si allenerà con l’Iraklis di Walter Mazzarri: ecco la nuova avventura per l’attaccante italiano

Il calciomercato riserva sempre traiettorie sorprendenti e l’ultimo capitolo della carriera di Stefano Okaka ne è la prova evidente. L’esperto attaccante italiano, reduce da una recente parentesi calcistica e dalla successiva formale separazione con il Ravenna, è pronto a rimettersi in gioco lontano dall’Italia. Nel suo futuro immediato si prospetta infatti un’affascinante avventura in Grecia, dove potrebbe presto legarsi ufficialmente a uno dei club più caldi del panorama ellenico.

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Il fattore Walter Mazzarri e il periodo di prova all’Iraklis Salonicco

La destinazione prescelta secondo Sky è l’Iraklis Salonicco, una realtà ambiziosa che per la propria panchina ha deciso di affidarsi a una vecchia ed eccellente conoscenza del nostro campionato: Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, attualmente alla guida della formazione greca, è pronto a strutturare la squadra inserendo profili di grande esperienza internazionale e carisma.

La formula scelta dalle parti per questa operazione prevede un inserimento graduale. Okaka, infatti, non firmerà immediatamente un accordo formale: la punta si allenerà inizialmente con il gruppo agli ordini del mister ex Napoli. Questo periodo di prova permetterà allo staff tecnico di valutare attentamente la tenuta atletica e le condizioni complessive del centravanti. Qualora questo test preliminare sul campo dovesse dare l’esito sperato, le parti si siederanno a un tavolo per definire i dettagli e firmare il contratto definitivo che legherà ufficialmente il giocatore al club di Salonicco.

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI SAMPNEWS24 A OKAKA

Dal Ravenna alla Grecia: la parabola dell’ex attaccante della Roma

L’addio al Ravenna ha sancito la fine di un capitolo e aperto una nuova finestra europea per Okaka, che vede nella massima divisione greca la perfetta vetrina per un rilancio in grande stile. Cresciuto calcisticamente nel florido vivaio della Roma, club con cui ha esordito giovanissimo nel grande calcio collezionando gol e presenze sia in Serie A che in Europa, il centravanti vanta una carriera da vero e proprio giramondo.

Nel corso degli anni, il bomber ha vestito maglie prestigiose in Italia e all’estero, lasciando ottimi ricordi in piazze come Sampdoria, Udinese e Parma, ma anche oltremanica con il Watford in Premier League e in Turchia con l’Istanbul Başakşehir. La sua straordinaria fisicità, unita alla spiccata capacità di fare reparto da solo e di proteggere il pallone, rappresenta da sempre il suo principale marchio di fabbrica. Caratteristiche tattiche che nello scacchiere di Walter Mazzarri potrebbero incastrarsi alla perfezione. I prossimi giorni di allenamento a Salonicco saranno decisivi per trasformare questa suggestione di mercato in una fumata bianca ufficiale.