Belghali lascerà il Verona: Juventus e Napoli alla finestra, ecco a chi può fare più comodo: la nostra analisi sull’esterno algerino

Rafik Belghali è destinato a lasciare l’Hellas Verona nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Il terzino destro algerino classe 2002, reduce dall’esperienza al Mondiale, si sta riposando dopo gli impegni con la nazionale, ma il suo futuro sembra ormai lontano dal club gialloblù e dal prossimo campionato di Serie B.

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Come ricordato da Alfredo Pedullà, Frederic Massara lo avrebbe voluto già ai tempi della Roma, anche se l’operazione non si è poi concretizzata. Ora il dirigente della Juventus si è nuovamente informato sul giocatore, in attesa di decidere se affondare il colpo. Anche il Napoli ha effettuato un sondaggio, pur mantenendo Dodò come prima soluzione per la corsia destra.

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La valutazione di Belghali si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Sullo sfondo possono inserirsi anche altri club italiani ed esteri, mentre la pista Fiorentina è ormai da escludere dopo l’arrivo di Alex Jimenez per quella fascia.

Belghali Juventus, perché può essere un profilo utile

Belghali è uno degli esterni più interessanti emersi dall’ultima stagione del Verona. Nato a Leuven, di nazionalità sportiva algerina, è un destro naturale alto circa 1,78 metri, con una struttura fisica leggera, dinamica e adatta a coprire tutta la fascia.

Il suo ruolo naturale è quello di terzino destro, ma le sue caratteristiche lo rendono particolarmente efficace anche da quinto di centrocampo. È un giocatore di corsa, gamba e progressione, capace di attaccare lo spazio e accompagnare l’azione con continuità. Non è un laterale di puro palleggio, ma un esterno verticale, portato a guadagnare campo e a dare profondità alla manovra.

Per la Juventus, potrebbe rappresentare un innesto interessante proprio per duttilità tattica. Belghali può giocare da quinto in un sistema a tre oppure da terzino in una linea a quattro, anche se in quest’ultimo caso avrebbe bisogno di ulteriore lavoro sulle letture difensive.

Belghali Napoli, investimento più da rotazione

Al Napoli, invece, l’incastro sarebbe diverso. Gli azzurri cercano un profilo da affiancare a Giovanni Di Lorenzo, ma Belghali non è un terzino bloccato o puramente difensivo. È più un esterno di spinta, utile per dare energia, ampiezza e profondità.

Nel contesto di Massimiliano Allegri, potrebbe crescere molto dal punto di vista tattico, soprattutto nella gestione della fase difensiva e delle letture senza palla. Tuttavia, almeno inizialmente, rischierebbe di essere più un’alternativa da rotazione che un innesto immediatamente centrale.

Belghali, dove farebbe più comodo

Tra Juventus e Napoli, oggi Belghali sembra più funzionale ai bianconeri. Alla Juve avrebbe più spazio tattico per essere valorizzato come esterno a tutta fascia e potrebbe coprire una zona del campo in cui servono gamba, freschezza e alternative.

Per il Napoli resterebbe comunque un investimento interessante, ma più legato alla crescita graduale dietro un titolare consolidato. La sensazione è che il futuro di Belghali sia pronto a entrare nel vivo: il Verona aspetta l’offerta giusta.