Maldini direttore tecnico FIGC, ora è ufficiale: guiderà il nuovo Club Italia con Leonardo advisor! Il precedente dei due al Milan e il ‘favore ricambiato’

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale, arriva il sì al progetto di Malagò: con lui arriva anche Leonardo come advisor

Ora è ufficiale: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della FIGC e assumerà anche la presidenza del Club Italia. La svolta è stata annunciata dal presidente federale Giovanni Malagò all’Ansa, al termine di giorni di attesa e riflessioni sul nuovo assetto dirigenziale della Nazionale.

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L’ex capitano del Milan ha accettato la proposta di Malagò e sarà chiamato a guidare il nuovo progetto azzurro dopo l’inevitabile rivoluzione del calcio italiano. Si tratta di un ruolo inedito all’interno della Federazione, pensato per dare una nuova struttura tecnica e gestionale all’intera filiera della Nazionale italiana.

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Accanto a Maldini ci sarà anche Leonardo, inserito nel nuovo gruppo dirigenziale con il ruolo di Advisor. Una scelta a sorpresa, probabilmente legata proprio a quella novità anticipata nei giorni scorsi dallo stesso Malagò.

Maldini FIGC, il comunicato ufficiale

La FIGC ha annunciato così il nuovo incarico affidato a Maldini:

«Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor.

A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia».

Il nuovo direttore tecnico avrà un ruolo centrale non solo nella scelta del prossimo commissario tecnico, ma anche nella gestione complessiva del percorso azzurro, dalle nazionali giovanili alla selezione maggiore.

Maldini e Leonardo, una coppia già vista al Milan

L’arrivo di Leonardo al fianco di Maldini richiama anche un precedente importante in ambito rossonero. Nel 2018, quando era direttore generale del Milan, fu proprio Leonardo a riportare Maldini nel club, affidandogli il ruolo di direttore dello sviluppo strategico dell’area sport del fondo Elliott.

Successivamente, nel 2019, Maldini diventò direttore dell’area tecnica del Milan al posto dello stesso Leonardo, restando poi in carica fino all’addio del 2023.

Ora i due si ritrovano in FIGC per una nuova missione: rilanciare l’Italia, ricostruire il Club Italia e restituire centralità a una Nazionale chiamata a tornare competitiva ai massimi livelli.