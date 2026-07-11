Soulé e la Roma, futuro ancora incerto: «Se resto? Sinceramente non lo so»

Punto interrogativo sulla permanenza di Matias Soulé alla Roma, l’argentino rientra nella Capitale ma il mercato resta aperto

Matias Soulé è tornato a Roma, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire. L’attaccante argentino è rientrato in Italia dopo alcuni giorni di vacanza, in vista del ritiro estivo dei giallorossi, fissato per lunedì 13 luglio a Trigoria.

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Il classe argentino è uno dei profili che potrebbero lasciare la Roma in questa sessione di mercato. La società valuta infatti alcune possibili uscite per finanziare nuove operazioni in entrata e sistemare i conti in ottica Fair Play Finanziario. In questo scenario, il nome di Soulé resta tra quelli più seguiti.

Intercettato in aeroporto da Il Romanista, l’attaccante non si è sbilanciato sul proprio futuro, limitandosi a commentare il ritorno al lavoro e la qualificazione in Champions League: «Sto bene, sono pronto per ricominciare. Ovviamente sono contento per la Champions».

Soulé Roma, la frase sul futuro alimenta i dubbi

La risposta più significativa è arrivata quando a Soulé è stato chiesto se resterà alla Roma anche nella prossima stagione. L’argentino ha preferito non dare certezze: «Se resto alla Roma? Sinceramente non lo so, sono appena arrivato».

Parole che confermano come la situazione sia ancora fluida. Il giocatore inizierà il ritiro con il gruppo, ma la sua permanenza nella Capitale non può essere considerata scontata. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalle valutazioni della dirigenza giallorossa.

Soulé Roma, Premier e Arabia alla finestra

Secondo Il Corriere dello Sport, Sunderland e Fulham sono in contatto con l’agente del calciatore, Martin Guastadisegno, e stanno valutando la possibilità di presentare un’offerta alla Roma.

Restano vive anche le piste in Arabia Saudita, dove Al Ahli e Al Hilal continuano a monitorare il profilo dell’attaccante. Dal punto di vista economico, una cessione di Soulé per una cifra superiore ai 30 milioni di euro permetterebbe alla Roma di realizzare una plusvalenza importante, considerando un valore residuo a bilancio di circa 15,5 milioni.

La partenza dell’argentino garantirebbe a Tony D’Amico nuove risorse da reinvestire sul mercato e rappresenterebbe anche un segnale positivo alla UEFA sul fronte del rispetto dei parametri finanziari.