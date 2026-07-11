Moviola Norvegia Inghilterra: gli episodi dubbi del match diretto da Clement Turpin

Moviola Norvegia Inghilterra: gli episodi dubbi del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026

La moviola di Norvegia Inghilterra, con gli episodi dubbi della sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Clement Turpin.

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PRIMO TEMPO

Netto il fallo di Ajer per l’intervento in ritardo su Bellingham al 27′, che porta ad una interessante e pericolosa punizione dal limite per l’Inghilterra: Kane però calcia forte ma alto. Proteste inglesi al 36′ per l’azione che porta al gol di Schjelderup: azione che nasce dalla palla rubata di Berg su Kane, con l’attaccante inglese che però resta a terra e chiede un fallo. Gol confermato sia dall’arbitro che dal Var. Regolare, e bellissimo, il gol del pareggio di Bellingham a fine primo tempo. Annullato per fuorigioco il gol di Kane su assist di Bellingham allo scadere della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Sugli sviluppi di un corner il gol del vantaggio della Norvegia con la zampata di Heggem da pochi passi: ancora una volta proteste accese dell’Inghilterra per la spinta a due mani di Haaland su Anderson, col centrocampista inglese che cade. Turpin, richiamato all’on field review dal Var, torna indietro sui suoi passi e annulla la rete.