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Pagelle Norvegia Inghilterra: Bellingham da impazzire, Schjelderup gioiello. I VOTI
Pagelle Norvegia Inghilterra: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026
Pagelle Norvegia Inghilterra: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026.
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NORVEGIA (4-3-3): Nyland 5; Ryerson 6.5 (60′ Aursnes 6), Ajer 6.5, Heggem 6 (91′ Ostigard sv), Wolfe 6 (90′ Pedersen); Berg 6, Berge 6.5, Ødegaard 7; Sorloth 5 (68′ Bobb 5.5), Haaland 5.5 (105′ Strand Larsen sv), Schjelderup 7 (68′ Nusa 6.5). CT: Solbakken
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 5.5; Konsa 5.5 (89′ Rogers sv), Guehi 5.5, Stones 5.5, O’Reilly 6 (86′ Spence 6); Rice 5.5 (46′ Eze 5.5), Anderson 6,5; Madueke 5 (46′ Saka 6.5), Bellingham 8,5 (111′ Burn sv), Gordon 6.5 (71′ James 6); Kane 5.5. CT: Tuchel