Guardiola ct dell’Italia, la suggestione torna viva: Maldini e Leonardo studiano il colpo per la panchina azzurra

Guardiola ct dell’Italia, la nuova idea dopo l’arrivo di Maldini e Leonardo: l’ex Manchester City può essere la sorpresa tra Conte e Mancini

La scelta del nuovo ct dell’Italia entra nella fase decisiva. Dopo l’ufficialità di Paolo Maldini come direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia, con Leonardo nel ruolo di advisor, il primo grande nodo da sciogliere riguarda la panchina azzurra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i nomi sul tavolo può tornare d’attualità anche quello di Pep Guardiola.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

La rosa dei candidati, al momento, comprende soprattutto Antonio Conte, Roberto Mancini e proprio Guardiola. I primi due restano profili forti e conosciuti, ma non sarebbero necessariamente in cima alle preferenze del nuovo asse tecnico formato da Maldini e Leonardo, chiamato a condividere la scelta con il presidente federale Giovanni Malagò.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ct Italia, Conte piace ai club ma non è l’unica soluzione

Antonio Conte rappresenta il nome più gradito ai club di Serie A, che sarebbero pronti anche a sostenere economicamente la FIGC per rendere più sostenibile un ingaggio importante. L’ex ct garantirebbe impatto immediato, intensità e una struttura di lavoro già conosciuta in Nazionale.

Sul tavolo potrebbe esserci un accordo quadriennale, con il Mondiale 2030 come orizzonte naturale del progetto. Conte resta quindi una candidatura solida, ma la nuova dirigenza tecnica azzurra vuole valutare anche scenari più ambiziosi e innovativi.

Ct Italia, Mancini resta sullo sfondo

Il nome di Roberto Mancini conserva peso per il rapporto personale con Malagò e per il ricordo dell’Europeo 2021 vinto con l’Italia. Tuttavia, sul suo profilo pesa ancora l’addio dell’estate 2023, quando lasciò la Nazionale prima dell’esperienza in Arabia Saudita.

La sua candidatura resta in piedi, ma non sembra al momento la più semplice da percorrere. Maldini e Leonardo vogliono una scelta capace di segnare una vera discontinuità rispetto al passato.

Guardiola Italia, la grande suggestione per la rivoluzione azzurra

Ed è qui che torna il nome di Pep Guardiola. L’idea è complessa, soprattutto per i costi dell’ingaggio, ma avrebbe un valore tecnico e simbolico enorme. Se la FIGC vuole avviare una rivoluzione profonda, il tecnico spagnolo rappresenterebbe il profilo più forte per identità, metodo e capacità di incidere su un sistema.

Leonardo, già protagonista di operazioni di mercato molto ambiziose nella sua carriera dirigenziale, potrebbe provare a trasformare la suggestione in qualcosa di più concreto. Guardiola viene da contratti ricchissimi, ma ha sempre legato le sue scelte anche alla forza delle sfide sportive.

Il campo resta aperto: Conte, Mancini e Guardiola sono i nomi principali. Sullo sfondo restano suggestioni come Andrea Pirlo e persino Carlo Ancelotti, ma la decisione finale dovrà arrivare presto per dare forma al nuovo progetto dell’Italia.