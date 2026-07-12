Daniel Maldini Sassuolo, idea concreta per l’attacco: Laurienté può aprire al Besiktas

Daniel Maldini verso il Sassuolo, il club neroverde valuta il colpo in entrata con l’uscita di Laurienté in direzione Besiktas: il punto

Il Sassuolo continua a lavorare sul mercato e guarda con attenzione a Daniel Maldini. Il fantasista italiano è uno dei profili valutati dal club neroverde per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di uscita di Armand Laurienté.

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A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il nome di Maldini sia al momento più di una semplice suggestione, pur senza una trattativa ancora in fase avanzata.

«Daniel Maldini è un’idea concreta per il Sassuolo, in entrata. Quindi è un calciatore che piace molto, non ci sono ancora delle trattative avanzate, ad oggi è più un sondaggio da parte del Sassuolo che sta cercando comunque un calciatore italiano con quelle caratteristiche».

Il Sassuolo cerca dunque un profilo offensivo italiano, tecnico e duttile, capace di agire tra le linee e aumentare la qualità negli ultimi metri. Maldini risponde a questo identikit e potrebbe diventare una pista più concreta nelle prossime settimane.

Laurienté Sassuolo, il Besiktas torna in pressing

Il possibile interesse per Maldini si collega anche al futuro di Laurienté, esterno francese che potrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione di mercato. Sul giocatore resta vivo il pressing del Besiktas, alla ricerca di rinforzi offensivi.

Moretto ha spiegato il legame tra le due operazioni:

«E mi allaccio alla possibile entrata di Daniel Maldini con la possibile uscita di Laurienté. In Turchia si sta parlando tantissimo di Trossard al Besiktas. Quello che mi risulta è che Trossard abbia dei leggeri dubbi. Ad oggi non c’è ancora una luce verde definitiva e totale da parte di Trossard al Besiktas».

Laurienté Besiktas, il giocatore apre alla destinazione

Il quadro resta fluido, ma il Besiktas avrebbe già ripreso i contatti per Laurienté, anche alla luce dei dubbi di Trossard sul trasferimento in Turchia.

«Ecco perché mi hanno riferito, mi hanno detto proprio questo pomeriggio, di come il Besiktas abbia avuto altri contatti per Laurienté che apre totalmente alla destinazione Besiktas».

Il Sassuolo osserva quindi l’evoluzione della situazione. L’eventuale partenza di Laurienté potrebbe accelerare la pista Daniel Maldini, profilo individuato per dare nuova qualità e imprevedibilità all’attacco neroverde.