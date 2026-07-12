Nazionale, Maldini e Leonardo al lavoro sul nuovo ct: spunta anche il nome di Pioli

Nazionale, il nuovo corso riparte da Maldini e Leonardo: nella lista dei candidati al ruolo di ct ci sono anche Pioli, Pirlo e Ancelotti?

Il nuovo progetto della Nazionale italiana prende forma attorno a Paolo Maldini e Leonardo. Come riportato da Tuttosport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ottenuto il sì dell’ex capitano del Milan, che assumerà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Al suo fianco ci sarà Leonardo, scelto come advisor per accompagnare il nuovo percorso azzurro.

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Per Malagò si tratta del primo grande risultato della sua gestione federale. Dopo giorni di trattative e riflessioni, la fumata bianca è arrivata e ha dato un segnale forte all’intero movimento. Maldini torna così nel calcio a tre anni dall’addio al Milan, con un incarico di grande responsabilità e un obiettivo chiaro: riportare l’Italia al centro del calcio internazionale.

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L’accordo con Maldini e Leonardo avrà durata quadriennale e guarda al Mondiale 2030 come traguardo principale. Prima, però, ci saranno tappe fondamentali come la Nations League e l’Europeo, fino all’orizzonte del 2032, quando l’Italia sarà paese ospitante insieme alla Turchia.

Ct Italia, Malagò evita i piani alternativi

Secondo il quotidiano, se l’accordo con Maldini non fosse arrivato, Malagò avrebbe potuto aprire ai piani alternativi. Tra i nomi valutati c’erano anche Claudio Ranieri e Beppe Bergomi, profili considerati credibili per ricoprire un ruolo dirigenziale all’interno del nuovo assetto azzurro.

La scelta di Maldini, però, rappresentava il profilo principale fin dall’inizio. La sua storia con la maglia dell’Italia, il peso internazionale e la credibilità trasversale lo rendono una figura centrale per provare a cambiare il clima attorno alla Nazionale dopo anni complicati.

Ct Italia, Ancelotti, Pioli e Pirlo tra le suggestioni

Ora si apre la partita più delicata: la scelta del nuovo commissario tecnico. La FIGC potrebbe prendersi almeno una settimana per decidere, anche perché la presenza di due figure come Maldini e Leonardo apre scenari nuovi.

Tra le suggestioni c’è anche Carlo Ancelotti, oggi legato al Brasile ma reduce da una fase complicata dopo le critiche ricevute in seguito al Mondiale. Non è da escludere, secondo la ricostruzione, che Maldini e Leonardo possano almeno sondare la disponibilità dell’ex tecnico del Real Madrid.

Attenzione anche a Stefano Pioli, nome nuovo entrato nelle valutazioni. Con Maldini ha vinto lo scudetto al Milan e rappresenterebbe un profilo conosciuto e già legato a una stagione vincente condivisa. Sullo sfondo resta anche Andrea Pirlo, che Maldini avrebbe voluto in passato proprio sulla panchina rossonera.

Ct Italia, Mancini e Conte restano in corsa

Restano naturalmente vivi anche i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Prima dell’ufficialità di Maldini e Leonardo, il favorito sembrava essere Mancini, profilo gradito a Malagò. La Lega Serie A, invece, avrebbe spinto con decisione per Conte.

A rendere ancora più interessante lo scenario c’è l’indiscrezione legata a Lele Oriali, che avrebbe deciso di separarsi da Conte dopo dodici anni proprio per seguire Mancini in azzurro. Ora però il quadro va riletto alla luce del nuovo assetto tecnico. Maldini e Leonardo avranno un peso decisivo nella scelta, con l’obiettivo di trovare un ct capace di rilanciare davvero l’Italia.