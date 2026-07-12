Mercato Roma, Ryan Friedkin arriva nella Capitale: accelerata su Moreira e nodo rinnovi, occhio a Garnacho

Calciomercato Roma, Friedkin atteso per sbloccare le prossime mosse: il punto sulle trattative per Moreira e Garnacho

La Roma prepara una settimana decisiva sul mercato. Ryan Friedkin sarà nella Capitale tra il 13 e il 19 luglio per seguire in prima persona le operazioni giallorosse e provare a dare un’accelerata a una sessione che, nelle ultime settimane, si è complicata tra richieste elevate e trattative non semplici.

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Il dirigente americano, con la possibilità di essere raggiunto anche da Dan Friedkin, dovrà affrontare diversi dossier importanti. Non solo il mercato in entrata, ma anche i rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, due situazioni da chiarire per dare maggiore stabilità al progetto tecnico.

L’obiettivo della proprietà è sostenere il lavoro di Gian Piero Gasperini e del direttore sportivo Tony D’Amico, chiamati a definire le scelte decisive per costruire una rosa più competitiva in vista della nuova stagione.

Roma mercato, Moreira resta la pista più calda

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome più caldo per l’attacco resta quello di Diego Moreira. L’esterno belga dello Strasburgo è considerato un profilo ideale per il nuovo corso giallorosso, ma la richiesta del club francese resta molto alta.

Lo Strasburgo continua infatti a valutare il giocatore circa 50 milioni di euro, mentre la Roma sarebbe pronta a spingersi vicino ai 40 milioni, bonus compresi. Una cifra importante, ma comunque inferiore a quella che era stata stanziata per Mason Greenwood, pista poi rallentata anche per i costi complessivi dell’operazione.

Il tema ingaggio può fare la differenza: per Moreira basterebbero circa 2 milioni di euro a stagione, mentre l’inglese chiedeva intorno ai 5 milioni. Ora si attende il via libera della proprietà per provare a chiudere l’affare.

Roma mercato, attenzione anche a Garnacho

Resta sullo sfondo anche la pista legata all’ala argentina del Chelsea, fuori dal progetto tecnico di Xabi Alonso. La richiesta dei Blues, pari a 55 milioni di euro, è considerata fuori portata, ma la volontà del giocatore potrebbe favorire una soluzione diversa.

La Roma punta a valutare la possibilità di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, con cifre da calibrare al tavolo delle trattative. La settimana di Friedkin a Roma può diventare decisiva per sbloccare il mercato giallorosso.