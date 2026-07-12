El Azzouzi al Frosinone, colpo a sorpresa a centrocampo: chi è il fratello di Oussama del Bologna

Il Frosinone chiude il colpo a parametro zero a centrocampo: arriva Anouar El Azzouzi, fratello di Oussama del Bologna. Ecco chi è

Il Frosinone piazza un colpo a sorpresa per il centrocampo. Come riferito da Sky Sport, il club giallazzurro ha chiuso per Anouar El Azzouzi, centrocampista marocchino classe 2001, reduce dall’ultima esperienza in Germania con il Fortuna Düsseldorf.

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Il giocatore arriva da svincolato e lunedì 13 luglio sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club, prima di iniziare ufficialmente la nuova avventura in Serie A. Nell’ultima stagione con il Fortuna Düsseldorf ha totalizzato 31 presenze e 1 gol, confermandosi un profilo di continuità e affidabilità in mezzo al campo.

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Curiosità familiare importante: Anouar El Azzouzi è il fratello di Oussama El Azzouzi, centrocampista del Bologna. Ora anche lui si prepara a misurarsi con il calcio italiano, in una realtà come il Frosinone che punta su profili funzionali, sostenibili e con margini di crescita.

El Azzouzi Frosinone, carriera e percorso

Anouar El Azzouzi è nato il 29 maggio 2001 a Veenendaal, nei Paesi Bassi, ma ha nazionalità sportiva marocchina. È un centrocampista destro naturale, alto 1,87 metri, nato come centrale di centrocampo, ma utilizzabile anche da mediano davanti alla difesa.

Il suo percorso si è sviluppato soprattutto tra Olanda e Germania. Dopo le prime esperienze nei settori giovanili, è passato dal Dordrecht e poi dal PEC Zwolle, con cui ha avuto modo di confrontarsi anche con l’Eredivisie. Successivamente è arrivata l’esperienza al Fortuna Düsseldorf, dove ha trovato spazio e continuità nella 2. Bundesliga.

Pur non avendo ancora un palmarès ricco di trofei, El Azzouzi ha costruito una carriera solida, fatta di minuti, crescita e adattamento a contesti diversi. La sua prossima sfida sarà ora il salto in Serie A, campionato più tattico e competitivo.

El Azzouzi Frosinone, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, El Azzouzi è un centrocampista di equilibrio. Non è un regista puro o un giocatore da ultimo passaggio, ma un profilo ordinato, utile per dare struttura alla mediana. Sa lavorare sulle seconde palle, coprire campo, tenere la posizione e garantire protezione alla linea difensiva.

Può essere impiegato da mediano in un centrocampo a tre, da centrale in una coppia a due oppure da interno più conservativo. La sua duttilità rappresenta un elemento interessante per Massimiliano Alvini, che potrà utilizzarlo in base alle esigenze della squadra.

Fisicamente, il dato più rilevante è la struttura: 1,87 metri, corpo longilineo e buona presenza nei duelli. Non è un centrocampista esplosivo nello stretto, ma può garantire centimetri, fisicità, aggressività e copertura centrale.

El Azzouzi Frosinone, come può integrarsi in Serie A

Per il Frosinone, l’arrivo di El Azzouzi è un’operazione intelligente: arriva senza costi di cartellino, ha 25 anni, esperienza internazionale e caratteristiche coerenti con una squadra che dovrà costruire la salvezza anche attraverso equilibrio e solidità.

Nel sistema di Alvini può diventare un equilibratore davanti alla difesa, soprattutto nelle partite in cui servirà maggiore protezione. In alternativa, può giocare accanto a un centrocampista più tecnico, lasciandogli maggiore libertà di alzarsi.

Il salto dalla 2. Bundesliga alla Serie A richiederà adattamento, soprattutto nei tempi di gioco e nella gestione dei falli. Ma il profilo è chiaro: fisico, disciplinato, abituato a giocare con continuità e potenzialmente utile fin da subito alla mediana del Frosinone.