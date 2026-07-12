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Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini ancora in stand-by: slitta anche il rientro a Trigoria
La trattativa tra il club giallorosso e il capitano Lorenzo Pellegrini prosegue senza ancora arrivare alla fumata bianca
La trattativa tra la Roma e Lorenzo Pellegrini per il prolungamento del contratto prosegue, ma l’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Le parti continuano a confrontarsi con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe, anche se servirà ancora del tempo prima di arrivare alla fumata bianca.
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Niente primo giorno di raduno: il capitano attende l’accordo
Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, la negoziazione resta aperta e alcuni aspetti dell’intesa devono ancora essere definiti. Per questo motivo, il capitano giallorosso non prenderà parte al primo giorno di raduno, previsto lunedì al Centro Sportivo di Trigoria, dove inizierà ufficialmente la preparazione della squadra guidata da Gian Piero Gasperini in vista della stagione 2026-27.
L’assenza di Pellegrini, tuttavia, non deve essere interpretata come una rottura con la società. Il dialogo tra il club e l’entourage del centrocampista prosegue in un clima di collaborazione, con la volontà comune di arrivare alla firma del nuovo contratto.
I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno ad avvicinare ulteriormente le rispettive posizioni. L’obiettivo resta quello di definire il rinnovo nel minor tempo possibile, così da consentire a Pellegrini di tornare a disposizione della Roma e iniziare regolarmente la nuova stagione agli ordini di Gasperini.