Karetsas ha l’accordo con il Borussia Dortmund: scavalcato il Milan, tutti i dettagli dell’operazione per il classe 2007

Karetsas ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund: il classe 2007 non giocherà nel Milan, ecco cosa è successo

Le trattative di calciomercato europee si infiammano attorno al profilo di Kōnstantinos Karetsas, gioiello del Genk. Il talento classe 2007 è finito da mesi sul taccuino della dirigenza del Milan, incassando anche il definitivo via libera del tecnico Amorim per un potenziale trasferimento in Italia. Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario è mutato in modo radicale: il Borussia Dortmund è balzato in pole position ed è attualmente la società più vicina ad assicurarsi le prestazioni del calciatore per portarlo in Bundesliga.

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Milan in attesa, blitz tedesco e intesa con il giocatore

Nonostante il monitoraggio prolungato e il parere favorevole del proprio allenatore, la dirigenza rossonera ha preferito mantenere una strategia d’attesa, non avendo ancora mosso passi ufficiali o formulato proposte formali ai vertici del sodalizio belga. Di questa fase di stallo ha approfittato con grande tempismo la dirigenza tedesca, capace di muoversi d’anticipo sulla concorrenza internazionale per bruciare i tempi.

Secondo quanto rivelato dall’emittente SkyDe, i gialloneri avrebbero già trovato un’intesa totale con l’entourage del ragazzo per quanto riguarda i termini del futuro contratto. Dal canto suo, il giovanissimo calciatore ha manifestato una totale apertura verso il trasferimento immediato in Germania, attratto dalla prospettiva di confrontarsi fin da subito con il calcio tedesco.

Il muro del Genk: rifiutati 26 milioni di euro

La trattativa non si preannuncia comunque in discesa, a causa delle alte pretese economiche fissate dalla società proprietaria del cartellino. Per cercare di sbloccare la situazione e anticipare definitivamente i rossoneri, il club della Renania si è presentato al tavolo delle trattative con una prima offerta scritta pari a 26 milioni di euro.

Una somma considerevole, che però non ha convinto i vertici del Genk, i quali hanno prontamente respinto al mittente la proposta giudicandola insufficiente. I belgi restano infatti inflessibili sulla propria valutazione e pretendono una cifra di 35 milioni di euro per concedere il via libera. La società belga resta ora in attesa di capire quali saranno le imminenti contromosse del Borussia Dortmund e se il Milan deciderà finalmente di rompere gli indugi inserendosi nella corsa.