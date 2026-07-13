Torino, entusiasmo per Abate: Filadelfia pieno prima del ritiro a Pinzolo

Torino, prende il via il nuovo corso targato Ignazio Abate, con la spinta dei tifosi: il punto tra campo e mercato

Il nuovo Torino di Ignazio Abate è partito con una forte dose di entusiasmo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il primo allenamento a porte aperte della stagione ha richiamato al Filadelfia circa tremila tifosi, pronti a sostenere la squadra e ad accogliere il nuovo allenatore granata.

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Un clima positivo, colorato e partecipato, con tanti bambini e famiglie sugli spalti, ha accompagnato l’inizio del nuovo percorso tecnico. Dopo l’allenamento, la squadra è partita per il ritiro di Pinzolo, portando con sé l’energia ricevuta dal pubblico granata.

Nei giorni della presentazione, Abate aveva chiesto vicinanza, passione e unità attorno a una squadra giovane e desiderosa di costruire una nuova identità. La risposta dei tifosi è arrivata subito, con una presenza numerosa e un atteggiamento costruttivo.

Torino, applausi per Abate, Zapata e Simeone

Il primo a entrare in campo è stato il capitano Duvan Zapata, seguito da Ilkhan, Coco e dal giovane Acquah, uno dei Primavera aggregati al gruppo. Subito dopo è arrivato anche Ignazio Abate, accolto da un lungo applauso.

Tra i più applauditi ci sono stati proprio Zapata e Giovanni Simeone, apparso già tonico nonostante una notte breve per seguire le emozioni mondiali della sua Argentina. Molto affetto anche per Gineitis e Ismajli, mentre per Paleari è arrivata una vera standing ovation al momento dell’ingresso dal campo secondario.

Assente invece il portiere Israel, per il quale il club sta valutando nelle prossime ore un possibile intervento alla spalla.

Torino, allenamento intenso al Filadelfia

Sul campo, il lavoro è stato subito intenso. Abate ha diretto la seduta con grande partecipazione, tra corsa, tecnica, palla e tattica. Il tecnico è rimasto sempre dentro le esercitazioni, guidando il gruppo con voce e presenza costante.

A bordo campo, il ds Gianluca Petrachi ha seguito la seduta restando spesso al telefono, inevitabilmente concentrato anche sulle dinamiche di mercato.

Tra i segnali più interessanti c’è stato il gol di Oristanio, primo volto nuovo del nuovo corso granata, bravo a inserirsi tra i difensori. Applausi anche per il classe 2005 Cacciamani, autore di un assist preciso per una conclusione al volo di Zapata finita all’angolino.

Torino, da Filadelfia a Pinzolo: il viaggio comincia

A rendere ancora più speciale la giornata è stata anche la presenza di Beniamino Abate, padre del nuovo allenatore, ex portiere e storico preparatore dei portieri del Milan. Dopo il saluto a diversi volti conosciuti, ha seguito da vicino l’inizio dell’avventura del figlio in Serie A.

La seduta si è chiusa tra selfie e autografi, prima della partenza per Pinzolo. Il nuovo Torino di Abate ha iniziato il proprio cammino con entusiasmo, partecipazione e una spinta popolare che può diventare un primo punto di forza della stagione.