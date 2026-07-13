Khalaili non supera le visite mediche: niente ok del CONI e l’Inter fa saltare l’operazione. Tutti i dettagli sullo stop improvviso

Il trasferimento di Khalaili all’Inter è definitivamente saltato. Un affare che sembrava ormai in dirittura d’arrivo per rinforzare la rosa nerazzurra si è invece interrotto in modo brusco e irreversibile: il giocatore non ha superato i controlli clinici previsti dal protocollo italiano.

Il motivo dello stop: idoneità sportiva negata dal CONI

La causa dello stop è strettamente medica. L’esterno non ha ottenuto l’autorizzazione necessaria per il rilascio dell’idoneità sportiva da parte del CONI, requisito indispensabile per poter essere tesserato in Italia.

Durante gli accertamenti approfonditi, previsti dai rigidi protocolli sanitari che tutelano la salute degli atleti professionisti, sono emerse criticità che hanno impedito il via libera formale. Senza questa certificazione, la società nerazzurra non ha potuto procedere né alla firma del contratto né al tesseramento del giocatore.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La trattativa si chiude dunque qui, con l’Inter costretta a rinunciare a un obiettivo che sembrava ormai a un passo dalla definizione.