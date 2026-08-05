Chi è Daniel Jebbison, il nuovo obiettivo del Genoa per l’attacco: carriera e caratteristiche

Il Genoa mette gli occhi su Daniel Jebbison dopo lo stallo per Roberto Piccoli: alla scoperta del nuovo obiettivo per l’attacco rossoblù

Il Genoa guarda in Inghilterra per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ultima idea della società rossoblù porta a Daniel Jebbison, centravanti canadese classe 2003 di proprietà del Bournemouth.

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Il club ligure aveva effettuato un tentativo per Roberto Piccoli, ma la Fiorentina avrebbe momentaneamente messo in attesa i discorsi riguardanti l’attaccante. Il Genoa ha quindi iniziato a valutare soluzioni alternative e il nome di Jebbison è diventato uno dei profili più interessanti.

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Il nazionale canadese ha affrontato recentemente proprio la squadra allenata da Daniele De Rossi, segnando nell’amichevole vinta dal Bournemouth con il risultato di 10-1. Una prova che ha permesso alla dirigenza rossoblù di osservarne direttamente caratteristiche e condizione.

Chi è Daniel Jebbison: ruolo e struttura fisica

Nato in Ontario e cresciuto calcisticamente in Inghilterra, Jebbison è una punta centrale di circa 1,90 metri. Possiede una struttura longilinea, una falcata ampia e una mobilità superiore rispetto a quella di molti centravanti della sua altezza.

Non è un attaccante statico, abituato ad aspettare il pallone dentro l’area. Ama invece attaccare la profondità, muoversi lungo i canali e accompagnare le ripartenze con corse alle spalle della linea difensiva.

Può essere utilizzato da riferimento unico in un attacco a tre o nel 3-4-2-1, ma anche accanto a una seconda punta maggiormente portata al dialogo e alla costruzione della manovra.

La crescita nello Sheffield United

Jebbison si è trasferito con la famiglia in Inghilterra nel 2017, entrando successivamente nel settore giovanile dello Sheffield United. Il suo percorso verso la prima squadra è stato particolarmente rapido.

Il momento più importante della prima parte della sua carriera è arrivato il 16 maggio 2021. Alla prima presenza da titolare in Premier League, l’attaccante segnò il gol decisivo nella vittoria per 1-0 contro l’Everton a Goodison Park.

A soli 17 anni diventò così uno dei marcatori più giovani nella storia del campionato inglese. Per trovare maggiore continuità venne poi ceduto in prestito al Burton Albion, in League One, esperienza utile per abituarsi alla fisicità e al ritmo del calcio professionistico.

Tornato allo Sheffield United, nella stagione 2022/23 raccolse 19 presenze complessive e realizzò due reti.

Bournemouth, Watford e Preston

Nel 2024 Jebbison è passato al Bournemouth, società che ha deciso di investire sul suo potenziale. La prima parte dell’annata successiva è stata però trascorsa in prestito al Watford, dove non è riuscito a trovare grande continuità.

Rientrato ai Cherries nel gennaio 2025, ha segnato in FA Cup contro il West Bromwich Albion e ha trovato la prima rete in Premier League con il Bournemouth nella sfida contro il Manchester City.

Nella stagione 2025/26 è stato ceduto temporaneamente al Preston North End. In Championship ha disputato 38 partite di campionato, realizzando sei gol e ottenendo un minutaggio superiore rispetto alle esperienze precedenti.

Il successo con l’Inghilterra e la scelta del Canada

Prima di rappresentare il Canada, Jebbison ha giocato nelle selezioni giovanili dell’Inghilterra. Nel 2022 ha fatto parte della squadra vincitrice dell’Europeo Under 19, andando anche a segno durante il torneo.

Successivamente ha partecipato al Mondiale Under 20 del 2023. Nel 2025 ha scelto definitivamente la Nazionale canadese, iniziando il proprio percorso a livello internazionale con la selezione maggiore.

Caratteristiche tecniche di Jebbison

La qualità più evidente dell’attaccante è la capacità di attaccare lo spazio in velocità. Jebbison dispone di una buona progressione e può mettere in difficoltà i difensori quando trova campo davanti a sé.

È inoltre disponibile nel pressing, cerca di disturbare la prima costruzione avversaria e può offrire presenza fisica contro i centrali. Grazie alla propria altezza possiede anche potenziale nel gioco aereo, pur non risultando ancora dominante con continuità.

Deve migliorare nella protezione del pallone spalle alla porta, nella precisione delle sponde e nella scelta dell’ultima giocata. Anche la finalizzazione resta un aspetto da sviluppare: i sei gol segnati nell’ultima Championship descrivono un attaccante utile e dinamico, ma non ancora un realizzatore prolifico.

Cosa può portare Jebbison al Genoa

Nel Genoa di De Rossi potrebbe rappresentare un’alternativa atletica e di prospettiva. La sua capacità di allungare la squadra e attaccare la profondità si sposerebbe con la presenza di trequartisti tecnici alle spalle della punta.

Non arriverebbe come una certezza immediata in termini realizzativi, ma come un centravanti ancora modellabile, dotato di velocità, fisicità ed esperienza nei campionati inglesi. Prima di considerarlo un obiettivo concreto, però, bisognerà attendere eventuali sviluppi nei contatti tra il Genoa e il Bournemouth.