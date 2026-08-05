Lukaku non ha raggiunto il ritiro azzurro: tutto concordato con Manna, due giorni di permesso e nessuno strappo con il club

Romelu Lukaku non ha ancora raggiunto i compagni nel ritiro di Castel di Sangro, ma in casa Napoli non si registra alcun caso disciplinare né tensione interna.

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L’assenza dell’attaccante belga, infatti, è legata esclusivamente a un permesso aggiuntivo concordato con la società e con il direttore sportivo Giovanni Manna, che gli ha concesso due giorni in più per risolvere alcune questioni personali dopo il periodo di vacanza seguito al Mondiale disputato con il Belgio.

Il club azzurro aveva inizialmente previsto l’arrivo di Lukaku nella giornata di oggi, ma la richiesta del giocatore è stata accolta senza problemi, proprio per evitare sovrapposizioni con impegni privati già fissati. Da Castel di Sangro filtra totale serenità: non ci sono strappi, incomprensioni o segnali di malcontento, e la società conferma che tutto procede secondo i nuovi accordi.

Lukaku è atteso nel ritiro tra due o tre giorni, tempistica che permetterà allo staff tecnico di inserirlo gradualmente nel programma di lavoro in vista della stagione 2026/27. Il Napoli considera l’attaccante un elemento centrale del progetto e non vuole creare pressioni inutili in una fase in cui la squadra sta costruendo la propria condizione fisica e mentale.

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La sua presenza sarà comunque fondamentale per completare il gruppo a disposizione dell’allenatore, che attende di poter lavorare con l’intero reparto offensivo. L’arrivo del belga, inoltre, consentirà di iniziare le prime prove tattiche con lui al centro dell’attacco, ruolo in cui il club punta a valorizzarlo dopo l’investimento fatto in estate.

In sintesi, nessun caso Lukaku: solo un permesso concordato, piena sintonia con la società e un rientro previsto a breve. Il Napoli attende il suo numero nove con tranquillità, pronto a inserirlo nel lavoro quotidiano non appena arriverà a Castel di Sangro.