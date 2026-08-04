Maxi‑offerta Nottingham Forest per Tijjani Reijnders: Juventus alla finestra, il Milan spera nei 14 milioni

L’11 giugno 2025 il Milan aveva ufficializzato la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 57,7 milioni più 14 di bonus. A poco più di un anno di distanza, il centrocampista olandese potrebbe cambiare nuovamente squadra: dall’Inghilterra filtrano conferme sul forte interesse del Nottingham Forest, pronto a formulare un’offerta concreta per anticipare il Newcastle.

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Secondo il Daily Mail, il Nottingham è pronto a mettere sul tavolo 55 milioni di sterline (circa 64 milioni di euro) per convincere il City a cedere il giocatore. L’interesse è stato confermato anche da Fabrizio Romano, che ha aggiunto come Reijnders sia favorevole al trasferimento alla corte di Oliver Glasner, dove diventerebbe un elemento centrale del progetto, a differenza dell’esperienza vissuta a Manchester.

Il Newcastle, reduce dalla cessione di Tonali e prossimo a salutare Bruno Guimarães destinato all’Arsenal, sta valutando Reijnders come possibile rinforzo. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, ma i bianconeri – dopo gli investimenti per Kolo Muani e Alajbegovic – devono prima vendere e non sono nelle condizioni di presentare un’offerta superiore ai 60 milioni. Per la Juve, l’unica strada percorribile sarebbe un prestito, ipotesi che diventerebbe concreta solo se il Nottingham non riuscisse a chiudere.

In tutto questo, il Milan osserva con grande interesse. I rossoneri hanno già incassato la parte fissa da 57,7 milioni, ma sono in attesa di capire quanti dei 14 milioni di bonus matureranno. La cessione di Reijnders garantirebbe al Milan l’incasso totale dei bonus, poiché almeno una clausola (la qualificazione del City alla Champions League) è già scattata e il giocatore non verrebbe ceduto a parametro zero.

Nel contratto sono presenti bonus validi fino al 2030: 5 milioni per la qualificazione alla Champions, 1 per la vittoria della Premier League, 1 per il premio di miglior giocatore della stagione, 2 per il Pallone d’Oro, 2 per la Champions League, più una serie di bonus legati ai rinnovi annuali fino al 2032. L’unico scenario penalizzante per il Milan sarebbe una cessione a zero o il mancato verificarsi di qualsiasi condizione nei prossimi cinque anni, ipotesi considerate molto improbabili.

La situazione resta in evoluzione: Nottingham e Newcastle sono pronti a muoversi, la Juventus osserva, e il Milan tifa per una cessione che gli garantirebbe un incasso pieno.