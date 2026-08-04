Calciomercato Como, altro colpo internazionale: accordo fatto con il Borussia Dortmund per Yan Couto

Il Como continua a essere una delle realtà più dinamiche e ambiziose di questo mercato estivo, confermando una strategia aggressiva e internazionale. Dopo aver chiuso l’operazione che ha portato Trevoh Chalobah dal Chelsea in riva al Lario, il club ha definito anche l’arrivo di Yan Couto dal Borussia Dortmund, un colpo che aggiunge qualità e prospettiva alla rosa di Cesc Fàbregas. Gli ultimi dettagli dell’accordo sono stati sistemati e la trattativa è ormai considerata chiusa.

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Como ha raggiunto un’intesa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto superiore ai 20 milioni. Una cifra che testimonia la volontà della società di investire su profili giovani, già formati ad alto livello e capaci di garantire un salto di qualità immediato. Il terzino brasiliano classe 2002 è atteso in Italia domani, quando sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al club.

Con Couto e Chalobah, il Como raggiunge quota sette acquisti in questa sessione, costruendo una squadra che unisce talento, fisicità e profondità. Il mercato ha già portato Milla a centrocampo, Cuenca in difesa, Kaiki sulla corsia mancina e Liberali sulla trequarti, mentre la conferma di Nico Paz rappresenta la ciliegina sulla torta di un progetto che punta a consolidarsi ai massimi livelli.

Il Como, dunque, prosegue nella sua crescita con una campagna acquisti di grande spessore, pronta a rendere la squadra una delle più interessanti della prossima stagione.