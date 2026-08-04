Sono ore caldissime in casa Roma: si spinge con forza per Molina, Read resta un affare complicato

La Roma continua a lavorare sul fronte esterni, ma sul dossier Read non filtra ottimismo. Il club giallorosso ha presentato una seconda offerta al Feyenoord: 25 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta importante che ora attende la risposta della società olandese.

Gli agenti del giocatore, che ha già espresso la propria priorità alla Roma, proveranno a mediare per abbassare le richieste del Feyenoord, ma al momento la sensazione è che la trattativa resti complicata.

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Proprio per questo la Roma mantiene aperta un’alternativa di alto livello: l’asse con l’Atlético Madrid per Nahuel Molina. Il club capitolino sta spingendo con decisione, mettendo sul tavolo un’offerta da 15 milioni più bonus, una cifra che potrebbe aprire spiragli concreti.

Molina è un profilo molto gradito a Gian Piero Gasperini, che lo aveva già individuato come obiettivo ai tempi dell’Atalanta e che lo considera ideale per il suo sistema di gioco.

Sono ore decisive per la Roma: il ruolo di esterno è una priorità assoluta e il club vuole farsi trovare pronto. Se il Feyenoord non abbasserà le proprie pretese per Read, i giallorossi sono pronti a chiudere rapidamente per Molina, accelerando su un giocatore che risponde perfettamente alle esigenze tecniche del nuovo allenatore.