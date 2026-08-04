Cacciamani nel mirino dei giallorossi di Gasperini: la Roma adesso prepara il faccia a faccia con il Torino

La Roma di Gian Piero Gasperini guarda con grande interesse ad Alessio Cacciamani, uno dei profili più seguiti in questa finestra di mercato. Il centrocampista classe 2008, di proprietà del Torino, arriva da una stagione positiva in Serie B con la Juve Stabia, dove ha giocato in prestito mettendo in mostra personalità, dinamismo e margini di crescita che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Lo riporta Di Marzio.

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Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Roma e Torino per discutere la situazione del giovane talento. I giallorossi lo considerano un obiettivo concreto per rinforzare il reparto di centrocampo con un profilo giovane e modellabile secondo le idee di Gasperini, che apprezza molto le sue caratteristiche tecniche e la capacità di interpretare più ruoli nella zona nevralgica del campo.

Il Torino, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. La società granata punta a trattenerlo e ha fissato una valutazione alta, proprio per scoraggiare eventuali assalti e ribadire la centralità del giocatore nel progetto tecnico. Una posizione chiara, che rende la trattativa complessa e tutta da costruire.

Cacciamani resta comunque uno dei nomi più caldi del mercato della Roma, con Gasperini pronto a spingere per portarlo nella Capitale e inserirlo nel nuovo ciclo giallorosso.