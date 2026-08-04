Chi è Giannis Konstantelias, il talento greco che ha stregato le big d’Europa: sulle sue tracce c’è anche la Juventus!

Juventus su Giannis Konstantelias, ma il Borussia Dortmund è in prima fila per il giovane talento greco del PAOK: ecco chi è

Giannis Konstantelias è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo e il suo nome sta iniziando a circolare con insistenza in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, numerosi club prestigiosi stanno seguendo il trequartista del PAOK Salonicco, con il Borussia Dortmund particolarmente deciso a investire sul classe 2003.

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Il club tedesco ha costruito parte della propria strategia sulla valorizzazione dei giovani e avrebbe individuato nel greco un profilo ideale per il futuro. Konstantelias conosce già le attenzioni della Bundesliga: nell’estate del 2025 era stato vicino allo Stoccarda, prima della permanenza al PAOK e del successivo rinnovo contrattuale.

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Alla corsa si sarebbe iscritta anche la Juventus. Gli osservatori bianconeri avrebbero seguito il giocatore dal vivo in diverse occasioni, valutandone qualità, evoluzione e capacità di adattamento a un campionato più tattico come la Serie A. Il suo nome resta monitorato, anche se la società torinese ha già rinforzato il reparto dei trequartisti con l’arrivo di Kerim Alajbegovic.

Chi è Giannis Konstantelias: carriera e primi traguardi

Nato a Volos il 5 marzo 2003, Konstantelias è cresciuto nel settore giovanile del PAOK, nel quale è entrato nel 2013. Ha debuttato in prima squadra il 17 gennaio 2021, prima di compiere 18 anni, durante la vittoria contro l’OFI Creta.

Nel gennaio 2022 ha vissuto una breve esperienza in Belgio con l’Eupen, raccogliendo otto presenze. Tornato a Salonicco, si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento della formazione greca. Nella stagione 2022/23 ha totalizzato 37 apparizioni, tre gol e sei assist, ottenendo anche il riconoscimento di miglior giocatore stagionale del club.

Il traguardo più importante è arrivato nell’annata 2023/24, quando ha contribuito alla conquista della Super League greca con nove reti in 34 partite di campionato. Nel suo palmarès figura inoltre la Coppa di Grecia 2020/21, oltre ai titoli ottenuti a livello giovanile con il PAOK.

I numeri e la crescita con il PAOK

Nell’ultima stagione Konstantelias ha confermato la propria crescita, chiudendo il campionato con sette gol e tre assist in 18 partite, secondo i numeri riportati da Sky Sport. Particolarmente significativo anche il rendimento nel primo turno dei playoff di Europa League contro la Dynamo Kyiv, nel quale ha realizzato tre reti e fornito un assist nel doppio confronto.

A esaltare il valore del giocatore era stata anche Maria Goncharova, vicepresidentessa del PAOK, nel corso di un’intervista concessa a Gianluca Di Marzio.

«Abbiamo un’Academy davvero grande con molti nomi già di successo. In Grecia, ma anche nei campionati europei più importanti. Da noi un ventenne come Konstantelias decide il ‘derby’ con il Panathinaikos. Questo crea un legame speciale e suscita emozioni particolari».

Caratteristiche tecniche e ruolo ideale

Alto circa 1,78 metri per 66 chili, Konstantelias è un trequartista rapido, creativo e particolarmente efficace nello stretto. Il suo ruolo ideale è quello di numero 10 alle spalle della punta, ma può partire anche dalla fascia sinistra, agire da seconda punta oppure essere impiegato come mezzala offensiva.

La sua qualità principale è la capacità di ricevere tra le linee e superare il primo avversario attraverso controllo orientato, finte di corpo e cambi di direzione. Ama accentrarsi, dialogare con i compagni e cercare la giocata decisiva negli ultimi metri.

Non possiede una struttura fisica dominante e può ancora migliorare nei contrasti, nel gioco aereo e nella continuità del pressing. La crescita realizzativa mostrata nelle ultime stagioni, tuttavia, ne ha aumentato sensibilmente il valore.

La valutazione e l’interesse della Juventus

Konstantelias è legato al PAOK fino al 30 giugno 2029 e la sua valutazione viene indicata intorno ai 20-22 milioni di euro. Il Borussia Dortmund appare al momento il club maggiormente interessato, ma la Juventus continua a osservarne l’evoluzione.

I bianconeri lo considererebbero un profilo futuribile per aumentare creatività e imprevedibilità sulla trequarti. Al momento, però, non si tratta di una trattativa avanzata: Konstantelias resta soprattutto un giocatore seguito con attenzione, sul quale potrebbe presto scatenarsi una vera asta europea.