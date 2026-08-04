Calcio Estero
Neymar apre al ritiro nel 2027: «Valuterò se restare, andare via o smettere»
Neymar, il futuro resta in bilico dopo il Santos: l’attaccante brasiliano rompe il silenzio in merito al suo possibile ritiro
Il futuro di Neymar continua a essere avvolto dall’incertezza. L’attaccante brasiliano, tornato al Santos dopo le esperienze con Barcellona, Paris Saint-Germain e Al Hilal, non ha escluso la possibilità di concludere la propria carriera nel 2027.
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Il fuoriclasse verdeoro ha affrontato il tema nel corso di un’intervista pubblicata sul proprio canale YouTube, spiegando di non aver ancora stabilito quanto a lungo continuerà a giocare. La priorità, almeno per il momento, resta quella di rispettare il contratto con il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico.
Neymar non esclude il ritiro
Il brasiliano non sembra intenzionato a fermarsi nell’immediato, ma ha ammesso di non poter fornire certezze sul proprio futuro oltre la scadenza dell’accordo con il Santos.
IL FUTURO DELLA CARRIERA – «Non so per quanto tempo giocherò ancora. Non penso di fermarmi adesso, ma non so nemmeno quanto durerà. Ho un contratto con il Santos fino a dicembre».
Le parole di Neymar lasciano dunque aperti diversi scenari. L’attaccante potrebbe decidere di proseguire la propria avventura in Brasile, valutare una nuova esperienza all’estero oppure mettere fine a una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili.
Neymar concentrato sul Santos
Prima di prendere qualsiasi decisione, il classe 1992 vuole però onorare fino in fondo l’impegno assunto con il Santos. Soltanto al termine del contratto verranno affrontate le valutazioni definitive.
LA DECISIONE DOPO IL CONTRATTO – «La mia intenzione è onorare il contratto e dare il massimo per questa maglia. Quando il mio accordo con il Santos sarà terminato, valuterò con calma cosa fare: se restare, andare via, smettere di giocare oppure continuare la mia carriera».
Tutti gli scenari sul futuro di Neymar
Il possibile ritiro nel 2027 rappresenta quindi soltanto una delle opzioni prese in considerazione dal brasiliano. Neymar non ha ancora compiuto una scelta definitiva e intende concentrarsi esclusivamente sul presente.
L’unica certezza, per ora, è il suo legame con il Santos. Nei prossimi mesi il rendimento in campo, le condizioni fisiche e le eventuali proposte ricevute potrebbero incidere sulla decisione finale del numero 10.
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