Maldini ed Esposito su binari separati: l’Atalanta riflette sull’attaccante. Occhio alla doppia operazione col Cagliari

Cagliari-Atalanta, non ci sarà nessuno scambio tra Maldini ed Esposito: le due trattative viaggiano su bianri separati. La situazione

Le situazioni di Daniel Maldini e Sebastiano Esposito restano distinte. Nonostante nelle ultime settimane fosse emersa la possibilità di un’operazione collegata tra Cagliari e Atalanta, i contatti più recenti avrebbero confermato l’assenza di una vera trattativa che coinvolga contemporaneamente i due calciatori.

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Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, le due operazioni continuano a viaggiare su binari differenti. L’ipotesi di uno scambio o di un affare più ampio non avrebbe mai trovato basi concrete, anche perché il club rossoblù sarebbe intenzionato a impostare l’eventuale operazione per Maldini esclusivamente a titolo definitivo.

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Maldini, il Cagliari mantiene la propria posizione

Il profilo di Daniel Maldini continua a essere seguito dal Cagliari, ma la società sarda non vorrebbe legare il suo possibile arrivo alla partenza di Esposito. Le valutazioni sul trequartista rimangono quindi indipendenti e dipenderanno dalle condizioni economiche poste dall’Atalanta.

La dirigenza rossoblù vuole evitare formule considerate poco vantaggiose e, proprio per questo motivo, non sarebbe stata approfondita l’ipotesi di un intreccio con l’attaccante classe 2002.

Esposito fuori dal progetto del Cagliari

Più delicata la situazione di Sebastiano Esposito, ormai ai margini del progetto tecnico dopo la rottura con il club. Il rapporto si è deteriorato in seguito al mancato accordo sul rinnovo contrattuale, fino all’abbandono del ritiro e ai successivi provvedimenti disciplinari adottati dalla società.

Nonostante la frattura, la positiva stagione disputata in Sardegna ha attirato l’attenzione di diverse squadre. Atalanta, Como e Napoli continuano infatti a monitorare gli sviluppi, valutando la possibilità di intervenire nelle prossime settimane.

L’Atalanta non ha ancora presentato un’offerta

L’Atalanta apprezza le caratteristiche di Esposito, ma non avrebbe ancora deciso di avviare una vera trattativa economica. Finora il club bergamasco si sarebbe limitato a un sondaggio esplorativo, senza presentare un’offerta ufficiale al Cagliari.

Resta sullo sfondo anche l’interesse dell’Hull City, pronto a valutare un’operazione per portare il giocatore in Inghilterra. Il Cagliari avrebbe fissato una valutazione vicina ai 20 milioni di euro, cifra che mantiene ancora aperti tutti gli scenari sul futuro dell’attaccante.