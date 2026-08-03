Europa, Americhe e Asia si coalizzano: nasce l’asse anti‑Infantino per bloccare il quarto mandato

L’asse formato da Uefa, Concacaf e Afc sta prendendo forma e punta a una strategia comune per contrastare Gianni Infantino e, nelle intenzioni dei promotori, “paralizzare la Fifa”.

Secondo quanto riportato dal Times, i presidenti delle tre confederazioni sarebbero determinati a rimuovere l’attuale vertice della federazione mondiale, qualora Infantino decidesse di presentarsi per un quarto mandato alle elezioni previste per marzo 2027. Le prime mosse sarebbero già state studiate e pronte a essere attuate.

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Tra le iniziative più forti spicca l’ipotesi di un vero e proprio boicottaggio, che includerebbe il rifiuto di partecipare alle riunioni del Consiglio Fifa. Ma la misura più clamorosa sarebbe la creazione di tornei internazionali paralleli, una scelta che metterebbe in discussione l’attuale assetto del calcio mondiale e la centralità della Fifa nell’organizzazione delle competizioni.

Una fonte vicina ai promotori dell’iniziativa ha spiegato la posizione dei presidenti delle confederazioni: “Tutti sono fermamente convinti che debba andarsene e, se non lo farà, adotteremo tutte le misure necessarie per rimuoverlo dal potere. Questo include anche l’organizzazione di future competizioni internazionali: le grandi nazionali sudamericane preferirebbero affrontare Francia o Spagna, oppure Libano o Gibuti?”.

Un messaggio che fotografa la tensione crescente ai vertici del calcio internazionale e apre scenari che, se confermati, potrebbero cambiare radicalmente gli equilibri globali del movimento.