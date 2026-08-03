Maldini‑Cagliari, trattativa in corso tra i due club: l’Atalanta valuta il prestito, il giocatore cerca continuità

Il Cagliari è pronto a muovere un passo decisivo sul mercato: Daniel Maldini si avvicina sempre di più ai rossoblù. L’attaccante italiano classe 2001, di proprietà dell’Atalanta, è destinato a vivere un’altra esperienza in Serie A, ancora una volta con la formula del prestito, dopo i sei mesi trascorsi alla Lazio nella seconda parte della scorsa stagione. Al momento l’operazione è totalmente slegata dalla situazione di Sebastiano Esposito, che potrebbe comunque compiere il percorso inverso, ma senza che le due trattative siano vincolate tra loro.

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Un percorso recente ricco di cambiamenti

Gli ultimi anni di Maldini sono stati caratterizzati da continui spostamenti e nuove sfide. Dopo essere cresciuto nel Milan e aver esordito in prima squadra, nell’estate 2024 il trequartista si è trasferito al Monza, dove ha trovato continuità e minuti importanti. A gennaio 2025 è arrivato il passaggio all’Atalanta, club che ha deciso di puntare su di lui per il futuro, ma che ha preferito mandarlo subito in prestito per garantirgli spazio.

Gli ultimi sei mesi li ha vissuti alla Lazio, ritrovando fiducia e minuti sotto la guida di Maurizio Sarri. Con i biancocelesti Maldini ha mostrato lampi di qualità, confermando di essere un profilo capace di muoversi tra le linee, creare superiorità e interpretare più ruoli offensivi.

Perché il Cagliari punta su Maldini

Il Cagliari vede in Maldini un giocatore in grado di aggiungere tecnica, fantasia e soluzioni tra centrocampo e attacco. La sua duttilità — trequartista, seconda punta, esterno offensivo — lo rende un profilo ideale per un progetto che vuole crescere puntando su giovani di talento già abituati alla Serie A.

La società rossoblù è convinta che Maldini possa trovare continuità e responsabilità in un contesto che gli permetterà di esprimere al meglio le sue qualità. L’Atalanta, dal canto suo, considera il prestito una tappa utile per far maturare ulteriormente il giocatore, senza rinunciare alla possibilità di valorizzarlo in futuro.

Una nuova avventura alle porte

Per Maldini si profila dunque una nuova esperienza in Serie A, la terza consecutiva in prestito, ma forse quella più adatta per ritagliarsi un ruolo centrale. Il Cagliari è pronto a offrirgli spazio, fiducia e un progetto tecnico che punta a crescere attraverso giovani motivati e con margini di miglioramento.

La trattativa procede spedita: il club rossoblù vuole chiudere presto, mentre Maldini è pronto a raccogliere un’altra sfida per dimostrare di poter diventare un protagonista stabile del massimo campionato.