Liverpool Psg hanno dato vita ai primi contatti per Bradley Barcola: no ad una offerta monstre per la cessione! Cosa sta succedendo

Il calciomercato entra nel vivo con uno degli intrecci più clamorosi della sessione estiva. Sono infatti iniziate le trattative ufficiali tra Liverpool e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Bradley Barcola. Secondo Fabrizio Romano, il club inglese ha deciso di rompere gli indugi per assicurarsi le prestazioni del talentuoso esterno offensivo francese, avviando i contatti diretti con la dirigenza parigina con l’obiettivo di trovare la quadra economica per un affare di proporzioni titaniche.

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L’offerta iniziale del Liverpool e la posizione del PSG

La prima mossa dei Reds sul tavolo delle negoziazioni testimonia la ferma volontà della società di Anfield di rinforzare la rosa con un profilo di livello assoluto. Il Liverpool ha indicato un valore dell’offerta iniziale superiore a 100 milioni di euro per strappare il calciatore alla società della capitale transalpina.

Nondimeno, la cifra da capogiro messa sul piatto dalla compagine britannica risulta ancora lontana dalle richieste del PSG, che attribuisce al proprio gioiello una valutazione economica superiore. Nonostante la distanza iniziale tra le parti, le trattative sono in corso e i canali diplomatici rimangono apertissimi per provare ad assottigliare il margine tra domanda e offerta. La sensazione è che il dialogo tra i due top club proseguirà ad oltranza, data la centralità che il talento classe 2002 riveste nei piani tattici della società inglese.

La volontà di Barcola: il fattore chiave per i Reds

A recitare un ruolo fondamentale nel possibile esito positivo dell’operazione è la presa di posizione del diretto interessato. Barcola vuole il Liverpool: l’attaccante ha espresso una chiara preferenza verso la destinazione britannica e il progetto sportivo prospettatogli ad Anfield.

La ferma determinazione dell’esterno d’attacco nell’abbracciare l’avventura in Premier League potrebbe esercitare una pressione rilevante sulla dirigenza del Paris Saint-Germain, spingendo il club francese a venire incontro alle proposte dei Reds. Consacratosi ai vertici del calcio europeo per la sua straordinaria velocità, l’abilità nel saltare l’uomo e la precisione nell’ultimo passaggio, Barcola rappresenta il profilo ideale per fare la differenza nel reparto avanzato. I prossimi contatti ufficiali tra le due società saranno decisivi per capire se l’operazione da oltre 100 milioni di euro troverà la definitiva fumata bianca.