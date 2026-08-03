Adzic ufficiale al Sassuolo: le cifre e la formula dell’operazione con la Juventus. Cosa è cambiato nella trattativa!

Adzic è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo: le cifre e i dettagli dell’operazione con la Juventus. I comunicati

Vasilije Adzic è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. Di seguito riportato il comunicato dell’operazione conclusa con la Juventus.

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COMUNICATO SASSUOLO – Passaggio a titolo temporaneo per Vasilije Adzic al Sassuolo: il centrocampista montenegrino giocherà con il club emiliano fino al 30 giugno 2027.Arrivato a Torino nel luglio 2024, Vasilije ha giocato complessivamente 26 partite in Prima Squadra, segnando un gol decisivo in campionato nei minuti di recupero della sfida in casa contro l’Inter dello scorso settembre. Per lui anche dieci partite e quattro reti in Next Gen, oltre alle sei presenze raccolte con la Nazionale Maggiore del Montenegro, con cui ha trovato la via del gol in un paio d’occasioni. Il percorso di crescita del classe 2006 proseguirà dunque in prestito al Sassuolo: buona fortuna, Vasilije!

CIFRE – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Sassuolo per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasilije Adzic a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede:

– la facoltà da parte del Sassuolo di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi.

– la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di contro-opzione a fronte di un corrispettivo di € 1,7 milioni, pagabili in un singolo esercizio.

COMUNICATO SASSUOLO – L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del calciatore Vasilije Adžić (centrocampista, 2006). Originario di Nikšić, in Montenegro, il classe 2006 inizia a giocare a calcio nella sua città con la maglia del Polet Stars, prima di trasferirsi al Budućnost: con i biancazzurri esordisce, appena 16enne, e trova il gol dopo soli 9 minuti dal suo ingresso, diventando il secondo più giovane marcatore della storia della prima divisione montenegrina. Nella prima stagione Adžić scende in campo 23 volte aggiungendo 3 reti e 3 assist al suo campionato, terminato in prima posizione. L’annata successiva vede il centrocampista imporsi come titolare: 35 presenze in campionato con 6 gol e 3 passaggi vincenti, 5 presenze e un gol nella Coppa di Montenegro vinta e un assist anche nelle due presenze nelle qualificazioni di Conference League. Le prestazioni di Vasilije convincono la Juventus ad acquistare il giocatore ad agosto del 2024, e fin da subito i bianconeri lo utilizzano sia nella formazione Under 23 che per la prima squadra: esordisce in Serie A il 19 ottobre, poco dopo in Champions League e infine in Coppa Italia. Con la Next Gen segna 4 reti nelle 10 presenze raccolte nella stagione 24/25, e da quel momento entra in pianta stabile in prima squadra, con cui troverà la prima rete nei minuti di recupero del Derby d’Italia che la Juventus vinse 4-3 grazie a una conclusione dalla distanza del montenegrino. Fin dall’Under 15 parte delle selezioni giovanili del Montenegro, con cui segna 11 volte in 35 presenze totali, Vasilije esordisce con gol nella prima in Nazionale maggiore, il 9 giugno 2025, contro l’Armenia. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Vasilije!