Idee chiare in casa Bologna: Diego Carlos è il nome forte per il dopo-Lucumi. Resta il nodo ingaggio, si tratta con il Fenerbahce

Il Bologna accelera sul mercato e punta con decisione su Diego Carlos. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dirigenti Sartori e Di Vaio individuate nel 33enne brasiliano il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Lucumi: un difensore di esperienza e personalità, ma al tempo stesso agile e reattivo negli spazi stretti.

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Il centrale è di rientro al Fenerbahce dopo la parentesi della scorsa stagione al Como, ma non rientra più nei piani del club turco, pronto ad aprire alla cessione. La formula proposta dal Bologna è quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, operazione che permetterebbe ai rossoblù di rinforzare il reparto senza un immediato impatto gravoso sulle casse del club.

L’unico vero ostacolo resta l’ingaggio elevato del giocatore: per chiudere l’affare servirà che il Fenerbahce accetti di contribuire a una parte dello stipendio, proprio come fatto un anno fa nella trattativa con il Como.

Diego Carlos garantisce quell’identikit che il Bologna cerca: leadership, carisma da vendere e un’ottima reattività sulle brevi distanze.