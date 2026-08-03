Calciomercato Parma, intreccio per Pellegrino: duello tra Fiorentina e Juventus! Chi è avanti nella corsa per l’attaccante

Calciomercato Parma, Mateo Pellegrino è al centro di un duello tra Fiorentina e Juventus! Chi è in corsa per l’attaccante

Il calciomercato del Parma si accende non soltanto attorno alla figura del portiere Zion Suzuki, ma anche sul fronte del reparto avanzato. La dirigenza emiliana si aspetta infatti movimenti imminenti per Mateo Pellegrino, profilo finito nel mirino delle grandi del nostro campionato dopo le recenti prestazioni. Le qualità dell’attaccante hanno catturato l’attenzione di diverse società, dando vita a un intrigante duello che vede protagoniste soprattutto la Fiorentina e la Juventus.

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L’inserimento della Fiorentina: il ruolo dell’agente Pablo Sabbag

Come riferito da Fabrizio Romano, tra le compagini maggiormente determinate a spingere per il giocatore figura la Fiorentina, a caccia di un rinforzo per completare l’organico a disposizione del proprio staff tecnico. La società viola è infatti in contatto con il suo agente Pablo Sabbag, figura di primo piano del mercato internazionale.

A dare vigore a questa pista sono anche i canali di comunicazione privilegiati e i rapporti di grande stima reciproca che legano il procuratore a Fabio Paratici, consolidati sin dai tempi della sua militanza alla Juventus. L’idea di un trasferimento a Firenze sta così prendendo sempre più forza con il passare delle ore, con il club gigliato intenzionato a valutare una proposta concreta per bruciare la concorrenza.

La posizione della Juventus: la formula del prestito

Sullo sfondo resta comunque vigile la Juventus, che pensa a Pellegrino già da diverse settimane. Tuttavia, la posizione del club bianconero si è mantenuta finora più cauta rispetto a quella dei viola: la società torinese ha infatti valutato la pista considerando esclusivamente la formula del prestito.

Questa opzione non sembra al momento incontrare il pieno gradimento del Parma, che preferirebbe soluzioni a titolo definitivo o con garanzie economiche differenti per privarsi del proprio tesserato.

Prospettive per il futuro dell’attaccante

Con la Fiorentina pronta ad accelerare i contatti grazie al canale aperto con l’entourage del calciatore e una Juventus che continua a monitorare la situazione alla finestra, la posizione del Parma resta d’attesa. Le prossime giornate di trattative saranno fondamentali per comprendere se le prime manovre di approccio si trasformeranno in un’offerta ufficiale in grado di definire il futuro di Pellegrino.