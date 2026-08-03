Arsenal, Vinicius è il grande sogno di mercato: Arteta vuole il salto di qualità

I Gunners pensano all’attaccante del Real Madrid per costruire una squadra ancora più dominante

Calciomercato news: l’Arsenal guarda al futuro con ambizione e mette nel mirino un nome capace di cambiare gli equilibri del calcio europeo. Il grande sogno di mercato dei Gunners è infatti Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid considerato il profilo ideale per compiere un ulteriore salto di qualità.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano rappresenterebbe una priorità superiore rispetto ad altri obiettivi seguiti dal club londinese, tra cui Ezri Konsa dell’Aston Villa e Julian Alvarez dell’Atletico Madrid. Entrambi sarebbero rinforzi importanti, ma Vinicius avrebbe un peso differente sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo mediatico.

Vinicius-Arsenal, il contratto con il Real Madrid

Il contratto del classe 2000 con il Real Madrid è in scadenza la prossima estate e le trattative per il rinnovo non sarebbero ancora entrate nella fase decisiva. Una situazione osservata con attenzione dall’Arsenal, che avrebbe già aperto un canale con l’entourage del giocatore.

L’idea dei Gunners sarebbe quella di affidare a Vinicius un ruolo centrale nel progetto tecnico. L’attaccante brasiliano diventerebbe il simbolo di una squadra intenzionata non soltanto a confermarsi ai vertici della Premier League, ma anche a imporsi stabilmente in Europa.

Arteta annuncia nuovi movimenti sul mercato

Il tecnico Mikel Arteta non ha nominato direttamente Vinicius, ma ha confermato la volontà della società di continuare a rinforzare la rosa nelle prossime settimane.

LE AMBIZIONI DELL’ARSENAL – «Stiamo cercando di migliorare e far evolvere la squadra – ha detto Arteta senza menzionare direttamente Vinicius – Ci aspettiamo movimenti nelle prossime settimane, perché vogliamo migliorare come chiunque altro. Non rimarremo a guardare gli altri: siamo molto ambiziosi in quello che vogliamo fare».

Le parole dell’allenatore spagnolo certificano la strategia dell’Arsenal, deciso a non limitarsi dopo i successi ottenuti e pronto a investire ancora per mantenere un vantaggio sulle principali rivali.

Il mercato dell’Arsenal può superare i 200 milioni

Finora l’Arsenal è stata una delle poche grandi società inglesi a spendere meno di 100 milioni di euro, considerando il riscatto di Piero Hincapié e l’arrivo di Christos Tzolis dal Bruges.

Il possibile acquisto di Bruno Guimarães porterebbe però l’investimento complessivo vicino ai 200 milioni. Per trasformare in realtà il sogno Vinicius servirebbe un ulteriore sforzo economico, ma il club sembra intenzionato a muoversi come una vera potenza europea: investire per restare davanti a tutti.