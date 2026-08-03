Napoli, affare Lindstrøm-Schalke 04 a rischio: operazione in bilico dopo le visite mediche! Cosa sta succedendo

Il trasferimento di Jesper Lindstrøm allo Schalke 04 potrebbe saltare nonostante gli accordi di massima: ecco cosa sta bloccando l’addio al Napoli

Napoli news calcio 24: si complica improvvisamente il futuro di Jesper Lindstrøm. Il centrocampista offensivo del Napoli sembrava ormai vicino al trasferimento allo Schalke 04, ma la trattativa avrebbe subito una brusca frenata proprio dopo lo svolgimento delle visite mediche.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il calciatore danese aveva ricevuto l’autorizzazione del club partenopeo per sottoporsi ai controlli con la società di Gelsenkirchen. Quando l’operazione appariva ormai indirizzata verso la conclusione, però, lo Schalke avrebbe rimesso in discussione le condizioni finali dell’accordo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Lindstrøm-Schalke, la stampa tedesca annuncia lo stop

A raccontare le difficoltà emerse nella trattativa è stata anche la testata tedesca BILD, che ha sottolineato il rischio concreto di una definitiva interruzione dei negoziati.

IL TITOLO DELLA BILD – «Il mega-trasferimento dello Schalke 04 è quasi certamente saltato».

Una ricostruzione che rappresenta una vera e propria doccia fredda per il Napoli, convinto di aver raggiunto almeno un’intesa di massima per la partenza di Lindstrøm. Nonostante fosse tutto pronto per il completamento dell’operazione, tra le due società non sarebbe stato trovato un accordo definitivo su tutti gli aspetti del trasferimento.

Napoli, l’operazione resta in bilico

Il danese si è regolarmente sottoposto alle visite mediche, ma questo passaggio non è stato sufficiente a sbloccare definitivamente l’affare. Lo Schalke 04 si sarebbe infatti tirato indietro in tarda serata, manifestando dubbi sulle condizioni concordate in precedenza.

A fare il punto sulla situazione è stato anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha confermato il momento di forte incertezza.

LA RICOSTRUZIONE DI FABRIZIO ROMANO – «Napoli, a rischio l’affare Jesper Lindstrøm dopo le visite mediche. Lindstrøm ha fatto oggi le visite con lo Schalke 04 autorizzato dal Napoli ma in tarda serata il club tedesco si è tirato indietro sulle condizioni finali. Ad ora, operazione in bilico dopo gli accordi di massima».

Il futuro di Lindstrøm resta da definire

Al momento, quindi, il trasferimento di Jesper Lindstrøm allo Schalke 04 non può essere considerato chiuso. L’operazione resta sospesa e serviranno nuovi contatti tra le parti per capire se esistano ancora margini per ricomporre la frattura.

Il Napoli attende ora di conoscere la decisione definitiva del club tedesco. In caso di mancato accordo, la società azzurra dovrà valutare nuove soluzioni per il futuro del centrocampista danese.