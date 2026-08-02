Calciomercato Inter, tornano i contatti per Moussa Diaby: resta un ostacolo da superare con l’Al-Ittihad

Calciomercato Inter, riallacciati i contatti per Moussa Diaby: qual è la situazione nell’operazione con l’Al-Ittihad

Le manovre del calciomercato dell’Inter si arricchiscono di un nuovo e intrigante capitolo per il rafforzamento del reparto avanzato. Nelle ultime ore, la dirigenza nerazzurra ha riallacciato i contatti per Moussa Diaby, sondando nuovamente il terreno per l’esterno offensivo attualmente in forza all’Al-Ittihad. Un profilo di assoluto livello che la società milanese continua a monitorare con grande attenzione per regalare nuova imprevedibilità alle proprie offensive. Lo riporta Sky.

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Il retroscena di gennaio e il gradimento della dirigenza

Il club nerazzurro è tornato a informarsi sul classe ’99 francese per la prima volta dopo il lungo inseguimento andato in scena durante la scorsa sessione di calciomercato invernale. Il nome di Diaby sarebbe potuto infatti tornare fortemente di moda qualora i nerazzurri avessero deciso di puntare su un profilo dotato di quelle specifiche caratteristiche tecniche, basate su velocità, strappi palla al piede e spiccata capacità di creare superiorità numerica lungo le corsie esterne.

Il nodo ingaggio e la fattibilità economica dell’affare

Se l’apprezzamento da parte dello staff è ormai del tutto certificato, la concreta fattibilità dell’operazione resta tuttavia tutta da risolvere. L’ostacolo principale, come spesso accade quando si tratta con giocatori che militano nel campionato della Saudi Pro League, è di natura prettamente economica. Diaby percepisce infatti uno stipendio oneroso nel club arabo, con cifre del tutto fuori portata e del tutto incompatibili con i parametri finanziari stabiliti dal club di Viale della Liberazione.

La strategia per sbloccare la trattativa con il club arabo

Proprio per questa ragione, qualora la squadra di Chivu decidesse di trasformare il semplice sondaggio informativo in una vera e propria offensiva per affondare il colpo, sarà fondamentale la cooperazione della società proprietaria del cartellino. L’Inter dovrebbe prima trovare un accordo con il club arabo anche per la copertura di una parte sostanziale dell’ingaggio del calciatore, un passaggio propedeutico e fondamentale per facilitare la cessione e permettere al francese di rientrare nel calcio europeo.