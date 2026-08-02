Como ad un passo da Yan Couto: accordo di massima con il Borussia Dortmund, ecco cosa manca per la fumata bianca

Como molto vicino a Yan Couto: accordo trovato con il Borussia Dortmund, i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Como continua a essere protagonista assoluto con trattative di alto livello internazionale per potenziare la rosa in vista della stagione. Dopo lunghe e complesse negoziazioni condotte sottotraccia, la società lariana si sta avvicinando a grandi passi verso l’accordo definitivo per l’ingaggio di Yan Couto, promettente terzino destro di proprietà del Borussia Dortmund. Un’operazione di notevole spessore che conferma le ambizioni del club lombardo nel massimo campionato. Lo riporta Fabrizio Romano.

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L’accordo di massima e i dettagli sulla clausola di riscatto

Il lavoro diplomatico portato avanti dalle due società ha fatto registrare progressi decisivi nelle ultime ore. Il Como ha infatti raggiunto un accordo di massima con il BVB per il trasferimento del laterale brasiliano, superando gli scogli principali dopo una fase di serrato confronto.

Attualmente, la trattativa è entrata nella sua fase finale e più delicata: le dirigenze stanno lavorando sui dettagli legati alla clausola di opzione d’acquisto. La discussione si concentra sulle cifre e sulle condizioni necessarie per la futura ed eventuale acquisizione a titolo definitivo del cartellino. L’intenzione è quella di trovare la formula finanziaria idonea a soddisfare le esigenze sia del club tedesco sia della società comasca, ma il clima positivo suggerisce che l’intesa totale sia ormai alle porte.

Le caratteristiche tecniche di Yan Couto e l’impatto sul Como

L’innesto di Yan Couto andrebbe a colmare con grande qualità la casella del terzino destro nello scacchiere tattico del Como. Il classe 2002, già noto al grande pubblico per le brillanti prestazioni fornite con le maglie di Girona e Borussia Dortmund, si distingue per essere un interprete moderno del ruolo, dotato di notevole spinta offensiva, velocità e abilità nei traversoni.

La sua capacità di coprire l’intera corsia laterale e di creare superiorità numerica nella metà campo avversaria rappresenta un fattore chiave per alzare il livello tecnico della squadra. Con la definizione della clausola di opzione d’acquisto in fase di perfezionamento, il Como si appresta a definire gli ultimi dettagli burocratici prima di organizzare l’arrivo in Italia del difensore per le consuete visite mediche di rito e la successiva firma del contratto.