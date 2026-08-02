Calciomercato Fiorentina, fatta per Joao Mario: perché può essere il colpo perfetto per Grosso

Calciomercato Fiorentina, è fatta per il ritorno di Joao Mario: ecco perché può essere il colpo giusto per Fabio Grosso

Il calciomercato della Fiorentina mette a segno un innesto di grande spessore per rinforzare la corsia di destra. João Mário sarà infatti un nuovo giocatore viola: nella giornata di lunedì 3 agosto, il portoghese arriverà a Firenze per sostenere le consuete visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto. La trattativa si è conclusa positivamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Chiusa la parentesi Bologna e sfumata la pista permanenza alla Juventus, il classe 2000 si appresta ora a ripartire con entusiasmo dalla Toscana.

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Perché João Mário è il profilo ideale per la Fiorentina di Grosso

L’ingaggio dell’esterno lusitano non rappresenta soltanto un rinforzo numerico, ma costituisce una mossa altamente strategica per la visione calcistica di Fabio Grosso. L’allenatore della Fiorentina necessitava di un interprete di ruolo capace di garantire un’elevata qualità nella fase di spinta senza penalizzare l’equilibrio difensivo, e João Mário incarna perfettamente queste caratteristiche.

Cresciuto come ala e successivamente arretrato a terzino destro, il ventiseienne fa della velocità, del dribbling e della precisione nei traversoni le sue armi principali. Nello scacchiere tattico di Grosso, da sempre incline a sviluppare la manovra attraverso l’ampiezza e le sovrapposizioni dei terzini, il portoghese potrà valorizzare al massimo la propria propensione offensiva. La sua abilità nel ribaltare rapidamente l’azione permetterà alla Fiorentina di alzare il baricentro e creare costante superiorità numerica lungo la fascia.

Inoltre, la modalità dell’operazione in prestito con diritto di riscatto garantisce al club gigliato una gestione finanziaria virtuosa, consentendo allo staff tecnico di testare l’impatto del giocatore in viola prima di procedere all’eventuale acquisto a titolo definitivo.

La solida esperienza maturata da João Mário in Italia e in Europa porta in dote alla rosa di Fabio Grosso quel surplus di mentalità vincitrice e personalità indispensabile per affrontare una stagione ricca di impegni. Con questo innesto, la dirigenza mette a disposizione del proprio tecnico una pedina moderna e completa, perfettamente coordinata con le ambizioni tattiche e qualitative della nuova Viola.