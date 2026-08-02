Dani Parejo può lasciare il Villarreal: destinazione a sorpresa per il centrocampista! Ecco dove potrebbe giocare

Dani Parejo al passo d’addio con il Villarreal: ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista spagnolo

Il calciomercato continua a regalare grandi suggestioni e colpi di scena nei principali campionati spagnoli. Tra le società maggiormente attive nella costruzione di un organico competitivo ed esperto per la nuova stagione figura il Real Racing Club de Santander, intenzionato ad alzare notevolmente l’asticella delle proprie ambizioni sportive. La dirigenza del club cantabrico sta infatti valutando con estrema attenzione l’acquisto di Daniel Parejo, veterano e perno del centrocampo del Villarreal. Lo riporta Marca.

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Un leader di esperienza per il centrocampo del Santander

L’interesse per Dani Parejo risponde alla volontà del Racing Santander di inserire nella propria mediana una figura di altissimo profilo internazionale, capace di guidare i compagni più giovani e di portare mentalità vincente all’interno dello spogliatoio. Il classe 1989, colonna fondamentale del Villarreal ed ex capitano storico del Valencia, si attesta da anni come uno dei registi più lucidi e raffinati dell’intero panorama calcistico iberico.

Dotato di una straordinaria visione di gioco, una rara precisione nei passaggi brevi e lunghi, oltre a una nota abilità nello specialismo sui calci piazzati, Parejo ha collezionato centinaia di presenze nel massimo campionato spagnolo e nelle coppe europee. La sua capacità di dettare i ritmi della manovra e di mantenere il controllo del pallone anche sotto pressione consentirebbe alla formazione di Santander di compiere un immediato e significativo salto di qualità a livello tattico.

Gli scenari della trattativa e il nodo ingaggio

L’ipotesi di vedere Parejo vestire la maglia del Santander è attualmente oggetto di attente riflessioni da parte dello staff dirigenziale. La società sta analizzando i margini finanziari dell’operazione, valutando le formule ideali per far coincidere le esigenze del calciatore e gli equilibri economici del club con i piani strategici del Villarreal.

Per il regista spagnolo, il trasferimento a Santander potrebbe rivelarsi una scelta di grande fascino, offrendogli la possibilità di ricoprire un ruolo da protagonista assoluto al centro di un progetto sportivo ambizioso. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i primi sondaggi informativi si trasformeranno in una vera e propria offerta ufficiale da parte della dirigenza cantabrica per concretizzare quello che sarebbe uno dei colpi più a sorpresa della sessione estiva.