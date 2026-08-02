Agustin Modica ‘alla Retegui’ per l’Italia? Chi è il nuovo oriundo che Mancini potrebbe convocare in azzurro. La sua storia e il suo identikit

Chi è Agustin Modica, nuovo oriundo che Mancini potrebbe convocare con la maglia dell’Italia

Il calcio argentino continua a offrire profili estremamente interessanti per la Nazionale azzurra. Dopo la parabola di Mateo Retegui, i riflettori della selezione italiana si spostano su Agustín Módica, attuale capocannoniere del campionato argentino con la maglia del Gimnasia de Mendoza. Il giovane centravanti possiede la doppia cittadinanza e ha dichiarato apertamente di sognare una chiamata dall’Italia.

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Le origini liguri e il legame con l’Italia

A differenza di altri oriundi, la storia di Módica è legata a doppio filo al nostro Paese: il calciatore è nato infatti il 12 gennaio 2003 a Pietra Ligure, in provincia di Savona, mentre il padre Pablo giocava come calciatore nell’Albenga. Dopo il rientro in Sudamerica nel 2005, la famiglia ha mantenuto ricordi nitidi della parentesi italiana.

Il padre Pablo ha raccontato in passato l’esperienza italiana:

“Nel 2000, dopo che ho smesso di giocare per il Central Cordoba, ci siamo trasferiti in Liguria – ha spiegato Pablo a Ovacion – È una regione bellissima perché ha sia mare che montagna. Ho giocato in quattro o cinque squadre delle serie inferiori. Quando è nato Agustin, giocavo nell’Albenga. Non siamo mai riusciti a tornare, ma conserviamo bei ricordi. Spero che un giorno potremo tornarci con Agustín”.

Un legame confermato dallo stesso attaccante:

“Mio padre mi ha mostrato dove vivevamo – disse qualche anno fa in un’intervista a ESPN Argentina – mi ha spiegato le cose che facevamo. Mi ha raccontato i suoi ricordi”.

Recentemente, a seguito della doppietta decisiva messa a segno contro l’Unión de Santa Fe, il calciatore ha ribadito le sue aspirazioni internazionali:

“Se sogno la convocazione da parte dell’Italia? Sì, senza dubbio, ovviamente è il sogno di qualsiasi giocatore poter giocare in Nazionale. Ma io sono molto concentrato qui, molto grato ai miei compagni. Sono felice”.

Dalla rinascita al Gimnasia alle sirene della Serie A

Dopo la formazione giovanile tra Newell’s Old Boys e Rosario Central, la carriera di Módica ha subito un duro colpo nell’agosto del 2024 a causa della rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Superata la lunga riabilitazione, l’inizio del 2026 ha rappresentato il punto di svolta grazie al passaggio al Gimnasia de Mendoza, club con cui sta viaggiando a medie realizzative altissime.

Fisicamente imponente grazie ai suoi 189 centimetri di altezza, Módica si distingue come un centravanti puro, dotato di un ottimo gioco aereo e grande abilità nell’attaccare la profondità. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni del calciomercato di Serie A, con club come la Fiorentina che ne monitorano la crescita.

Lo stesso giocatore ha confermato l’interesse per il nostro campionato:

“Lo seguo, mi piacciono la Juventus e il Milan. Hanno giocatori molto forti”.