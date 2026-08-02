Parma-Iraklis 1-1, Mikolajewski evita il ko contro la squadra di Mazzarri: buoni segnali per Cuesta verso la Sampdoria

Parma-Iraklis, pari nell’ultima amichevole del ritiro di Pinzolo per i ducali di mister Carlos Cuesta: l’avversaria era la squadra greca guidata da Mazzarri

Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida tra il Parma di Carlos Cuesta e l’Iraklis guidato da Walter Mazzarri, ultimo test del ritiro di Pinzolo e quarta amichevole della preseason gialloblù. Una gara utile per mettere minuti nelle gambe e verificare lo stato del gruppo in vista degli ultimi impegni prima dell’inizio ufficiale della stagione.

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Il tecnico spagnolo ha confermato il 4-3-3, schierando dal primo minuto il recuperato Frigan largo a destra nel tridente completato da Pellegrino e Lontani. La partita, però, è rimasta piuttosto bloccata nel primo tempo, con poche occasioni nitide e ritmi non particolarmente elevati.

Parma-Iraklis, la ripresa cambia la partita

Nella seconda frazione l’Iraklis è riuscito a sbloccare il risultato con Koljic, portandosi avanti e costringendo il Parma a cambiare passo. La reazione della squadra di Cuesta è arrivata anche grazie alle sostituzioni, con l’allenatore gialloblù che ha inserito forze fresche per aumentare intensità e qualità nella metà campo offensiva.

Da segnalare anche il ritorno in campo di Ondrejka, pienamente recuperato dopo l’affaticamento muscolare accusato alla vigilia del triangolare amichevole contro Sassuolo e Trento. Un rientro importante per allargare le rotazioni offensive del Parma.

Parma-Iraklis, Mikolajewski firma il pareggio

Le occasioni migliori per i gialloblù sono arrivate con Almqvist e Lontani, quest’ultimo vicino al gol con un bel destro a giro da fuori area. Il pareggio è stato poi firmato da Daniel Mikolajewski, attaccante classe 2006, bravo a sfruttare il filtrante dalla trequarti di Kouda e a battere il portiere in uscita con una conclusione precisa.

Nel finale il Parma ha alzato il baricentro alla ricerca del gol vittoria, senza però riuscire a superare nuovamente la difesa greca. La prestazione resta comunque positiva per la squadra di Cuesta, che ora guarda all’ultimo test del precampionato contro la Sampdoria, in programma il 9 agosto.