Roma, Gasperini non cambia modulo: Castro e Malen verso la staffetta in attacco. L’idea del tecnico

L’arrivo di Santiago Castro alla Roma non cambierà il modulo e il sistema di gioco, Gasperini chiarisce il piano tattico in vista del prossimo anno

Roma news calcio 24: nessuna rivoluzione tattica in vista per la Roma di Gian Piero Gasperini. Nonostante l’arrivo di Santiago Castro, l’idea del tecnico giallorosso resta quella di proseguire con il modulo già impostato: una punta centrale supportata da due trequartisti. A fare il punto è la Gazzetta dello Sport, che analizza le parole pronunciate dall’allenatore dopo il ko per 4-1 contro il Cardiff.

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Il messaggio di Gasperini è chiaro: Castro e Malen sono entrambi centravanti e, almeno nelle idee iniziali, dovrebbero alternarsi. La convivenza non è esclusa, ma non rappresenta la soluzione base. Più probabile, invece, una staffetta continua tra i due attaccanti nel corso della stagione.

Roma Castro, le parole di Gasperini

Proprio a Cardiff si è visto un primo esempio: Castro titolare dall’inizio, poi spazio a Malen nella ripresa. Una rotazione destinata a ripetersi spesso, anche a parti invertite. Gasperini ha spiegato: «Castro è un ottimo acquisto, la sua è stata una grande operazione, una di quelle che ti migliorano – ha detto a fine partita Gasperini -. Lui è essenzialmente un centravanti, esattamente come lo è anche Malen. Poi ci saranno altre situazioni in cui potranno giocare anche insieme».

Il riferimento è soprattutto a momenti specifici della partita, magari quando la Roma dovrà recuperare il risultato e aumentare il peso offensivo.

Roma Castro, perché l’investimento resta strategico

La domanda resta inevitabile: perché investire 35 milioni più il 10% sulla futura rivendita per un giocatore destinato ad alternarsi? La risposta è nella nuova dimensione della Roma, chiamata a disputare tante partite tra campionato e Champions League.

Gasperini lo ha chiarito: «Noi abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite, anche lo scorso anno abbiamo visto nel girone di ritorno che Malen a un certo punto lo abbiamo quasi “impiccato”: giocava tutte le partite, non aveva mai tregua. Se succede la stessa cosa quest’anno rischiamo di perdere la sua qualità. Quando giochi la Champions a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva, con un certo numero di giocatori che possono alternarsi senza perdere qualità. Castro è un 2004, ha voluto venire a tutti i costi alla Roma, quindi sarà un bell’acquisto».

Roma Castro e Malen, caratteristiche diverse per Gasperini

Malen offre velocità, profondità e attacco dello spazio. Castro, invece, può essere più utile quando serve legare il gioco, venire incontro e dialogare con i compagni. In casi estremi potranno giocare insieme, come successo in passato a Bergamo con coppie offensive più pesanti.

La linea di base, però, resta definita: niente cambio modulo, ma una Roma più completa e con alternative vere per affrontare una stagione lunga e ambiziosa.