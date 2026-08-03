FIFA, il Galles ritira il sostegno a Infantino: prima federazione a schierarsi contro la rielezione

La FAW apre il fronte contro Infantino dopo il caso FIFA Forward Enterprise: il Galles ritira il proprio sostegno all’attuale presidente della FIFA

La Federazione calcistica del Galles ha ritirato ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni presidenziali della FIFA del 2027. La FAW è così diventata la prima federazione nazionale a comunicare formalmente la propria contrarietà alla rielezione dell’attuale numero uno del calcio mondiale.

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La decisione rappresenta un segnale politico rilevante in un momento di forte tensione all’interno della governance calcistica internazionale. Infantino aveva annunciato il 1° maggio 2026 la volontà di candidarsi per un nuovo mandato, dopo essere stato rieletto nel 2023 per guidare la FIFA fino al 2027.

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FIFA Forward Enterprise, il progetto contestato

Al centro delle polemiche c’è il progetto FIFA Forward Enterprise, una nuova società controllata dalla FIFA nella quale sarebbero confluite alcune attività commerciali e operative dell’organizzazione, comprese quelle legate alle principali competizioni internazionali.

Il piano prevedeva la possibilità di cedere agli investitori esterni una partecipazione di minoranza, fino al 20%, con l’obiettivo di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari. La FIFA aveva assicurato che avrebbe mantenuto il pieno controllo sulle competizioni, sul calendario e sulle decisioni sportive.

Il progetto, tuttavia, ha provocato una dura reazione da parte di federazioni e confederazioni, che hanno contestato soprattutto la mancanza di condivisione, trasparenza e adeguate garanzie sul futuro dei diritti commerciali dei Mondiali. Di fronte alla crescente opposizione, Infantino ha successivamente rinunciato al piano.

UEFA pronta allo scontro legale con la FIFA

La posizione del Galles arriva dopo il duro intervento della UEFA, che ha minacciato possibili iniziative legali, arbitrali o regolamentari contro la FIFA. La confederazione europea avrebbe inoltre chiesto di conservare tutti i documenti relativi alla nascita e allo sviluppo di FIFA Forward Enterprise.

La scelta della FAW potrebbe ora incoraggiare altre associazioni nazionali a ritirare il sostegno precedentemente garantito a Infantino. Il caso gallese rappresenta quindi il primo atto formale di una frattura che potrebbe allargarsi in vista delle elezioni del 2027.

Il futuro politico del presidente della FIFA resta ancora aperto, ma la compattezza costruita attorno alla sua candidatura appare meno solida rispetto alle settimane precedenti.