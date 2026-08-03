Calciomercato Roma, non solo Endrick: Gasperini pensa anche a Nico Gonzalez per l’attacco

La Roma pensa a Nico Gonzalez! Il giocatore della Juventus può diventare un’opportunità se salta l’accordo con l’Atletico Madrid

Calciomercato Roma news ultimissime: i giallorossi continuano a lavorare per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha indicato chiaramente le priorità della campagna acquisti giallorossa: «Rispetto all’anno scorso ho chiesto un difensore, due esterni e un attaccante. Non mi sembra un obiettivo così difficile o insormontabile».

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Gli arrivi di Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis hanno permesso alla società di sistemare il ruolo di centravanti e una casella al centro della difesa. Il direttore sportivo Tony D’Amico può dunque concentrarsi sugli esterni richiesti dall’allenatore.

Per la fascia difensiva il principale obiettivo resta Givairo Read, con la Roma che continua a trattare con il Feyenoord. Il casting per l’esterno offensivo, invece, comprende diversi profili e potrebbe offrire nuove opportunità nelle prossime settimane.

Endrick resta una pista viva per la Roma

Uno dei nomi più affascinanti porta a Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid. Il classe 2006 si è rilanciato durante l’esperienza al Lione, ma rischia di trovare poco spazio nella formazione spagnola.

Nel ruolo di centravanti avrebbe davanti Kylian Mbappé e Carlos Espí, mentre sulle fasce la concorrenza potrebbe aumentare ulteriormente con l’eventuale arrivo di Yan Diomandé. La Roma resta quindi attenta e potrebbe proporre una formula simile a quella utilizzata dal Como per Nico Paz: prestito oneroso, diritto di riscatto e controriscatto in favore del Real Madrid.

Tra i giocatori seguiti dai blancos c’è anche Franco Mastantuono, ma il club spagnolo sarebbe disposto a lasciarlo partire soltanto in prestito secco.

Roma su Nico Gonzalez: l’indiscrezione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gasperini apprezza anche Nico Gonzalez, già seguito durante la sua esperienza sulla panchina dell’Atalanta.

L’argentino, di proprietà della Juventus, è reduce dal prestito all’Atletico Madrid e può essere utilizzato su entrambe le corsie offensive. La sua duttilità, unita all’esperienza maturata in Germania, Italia e Spagna, lo rende un profilo adatto al sistema dell’allenatore giallorosso.

La distanza tra Juventus e Atletico Madrid

L’Atletico Madrid vorrebbe trattenere Nico Gonzalez, ma non ha fatto scattare l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Il club spagnolo sarebbe disposto a investire circa 23-24 milioni, mentre la Juventus ne chiede almeno 27.

In assenza di un accordo, il giocatore potrebbe cercare una nuova sistemazione. La Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi qualora si aprissero condizioni economiche favorevoli.