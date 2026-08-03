Chi è Kevin Carlos, nuovo colpo in attacco del Cagliari. La sua storia e il suo identikit tecnico

Chi è Kevin Carlos, la storia e l’identikit tecnico del nuovo arrivo in attacco per il Cagliari

Calciomercato Cagliari ultimissime: Kevin Carlos si avvia a diventare ufficialmente un nuovo rinforzo per l’attacco del Cagliari. La trattativa ha registrato ulteriori e decisivi riscontri nelle ultime ore. Il club presieduto da Tommaso Giulini è ormai sul punto di raggiungere l’accordo totale per assicurarsi le prestazioni del giovane centravanti, regalando allo staff tecnico un innesto di peso per la nuova stagione di Serie A. La dirigenza sarda ha impresso un’accelerazione significativa alle negoziazioni per definire i tempi dell’arrivo del giocatore in città per le consuete visite mediche di rito e la firma sul contratto.

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Chi è Kevin Carlos: caratteristiche e carriera del centravanti

Nato a Ceuta nel 2001, Kevin Carlos Omoruyi è un centravanti spagnolo di origini nigeriane dotato di una spiccata imponenza fisica e di notevoli qualità atletiche. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili spagnoli, con una tappa fondamentale nel vivaio dell’Huesca, l’attaccante si è progressivamente messo in luce grazie a una costante crescita realizzativa e a una presenza dominante all’interno dell’area di rigore.

La consacrazione per il classe 2001 è arrivata con il trasferimento nel campionato svizzero, dove con le maglie di Yverdon Sport e Basilea ha dimostrato di essere un attaccante d’area di rigore moderno e generoso. Particolarmente efficace nei duelli aerei grazie ai suoi quasi 190 centimetri d’altezza, Kevin Carlos fa della potenza fisica, della protezione del pallone e del senso della posizione i suoi principali punti di forza, risultando preziosissimo anche nel lavoro di raccordo per far salire la squadra.

Oltre alle doti atletiche, lo spagnolo possiede un buon tiro di prima intenzione e una spiccata determinazione sotto porta. Per il Cagliari, l’ingaggio di Kevin Carlos rappresenta una mossa strategica volta a inserire un profilo dinamico e affamato nel proprio reparto offensivo. Con la sua struttura fisica e la sua abilità nel gioco spalla alla porta, il centravanti appare perfettamente idoneo ai ritmi e alla ruvidezza tattica del campionato italiano, offrendo una soluzione d’attacco di assoluto valore sia dall’inizio sia a gara in corso.