Infantino, la presidenza FIFA ora traballa: UEFA pronta ad azioni legali sul progetto FFE

Aumenta il malcontento sul presidente della FIFA Gianni Infantino, cresce la protesta dopo il caso Fifa Forward Enterprise

La posizione di Gianni Infantino alla guida della FIFA appare sempre più delicata. La proposta di aprire a investitori privati quote legate ai Mondiali, attraverso il progetto Fifa Forward Enterprise, ha provocato una reazione durissima nel calcio internazionale. Anche la successiva marcia indietro del presidente, con l’abbandono dell’iniziativa, potrebbe non bastare a spegnere le polemiche.

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Secondo quanto riportato dal Telegraph, la UEFA avrebbe inviato una lettera a Infantino, comunicando di «stare valutando attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami normativi derivanti da e connessi al piano Ffe (Fifa Forward Enterprise, ovvero la suddetta cessione di quote dei Mondiali) proposto dalla Fifa».

Infantino FIFA, la richiesta della UEFA sui documenti

La tensione istituzionale resta altissima. Nella stessa comunicazione, la UEFA avrebbe chiesto anche «misure immediate per identificare, localizzare e conservare tutti i documenti e le informazioni archiviate elettronicamente descritti nel presente avviso che sono in suo possesso, custodia o controllo o in possesso della Fifa. Tali obblighi sorgono indipendentemente da qualsiasi politica interna di conservazione dei dati che lei o la sua organizzazione manteniate e prevalgono su qualsiasi politica di routine di distruzione o cancellazione dei documenti che altrimenti sarebbe applicabile».

Un passaggio molto forte, che conferma come la vicenda non sia chiusa nonostante il ritiro ufficiale del progetto. La battaglia, ora, potrebbe spostarsi su un piano legale e regolamentare.

Infantino FIFA, il Galles ritira il sostegno per il 2027

Nel frattempo, arriva anche un segnale politico pesante. Il Galles è diventato la prima nazione a ritirare pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Infantino per la rielezione del 2027.

La federcalcio gallese ha motivato così la decisione: «I recenti fallimenti in materia di buona governance, processi, leadership, valori, gestione delle parti interessate, comunicazione e buon senso – si legge nel comunicato della federcalcio gallese – ci hanno portato a una situazione in cui il signor Infantino ha perso la nostra fiducia per rimanere alla guida del calcio mondiale. Non mettere al primo posto gli interessi del calcio è un fallimento che non possiamo accettare».

Il caso Fifa Forward Enterprise rischia dunque di trasformarsi in una crisi profonda per la governance mondiale del calcio.