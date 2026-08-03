Mercato Lazio, nuova pista per la difesa: chi è Ibe Hautekiet dello Standard Liegi

Il centrale belga è l’ultima idea del club biancoceleste dopo gli ostacoli incontrati per Dominguez e Markmann: alla scoperta di Hautekiet

La Lazio continua a cercare un nuovo difensore centrale e ha inserito nella propria lista Ibe Hautekiet, classe 2002 di proprietà dello Standard Liegi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste avrebbe avviato un tentativo per portarlo a Roma attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

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Il profilo del belga è emerso dopo le difficoltà incontrate nelle operazioni per Sergi Dominguez e Noah Markmann. La dirigenza sta quindi valutando campionati europei meno costosi alla ricerca di una soluzione sostenibile dal punto di vista economico, ma allo stesso tempo in grado di offrire garanzie tecniche a Gennaro Gattuso.

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Lazio, perché è spuntato il nome di Hautekiet

La Lazio aveva provato ad avvicinarsi a Dominguez con una proposta complessiva da circa 15 milioni di euro, costruita attraverso un pagamento dilazionato e condizioni di riscatto più accessibili. La Dinamo Zagabria, però, non avrebbe aperto a questa impostazione e preferirebbe incassare la cifra richiesta in tempi più rapidi.

Anche la pista Markmann non ha prodotto l’esito sperato. Il giovane difensore, ancora molto acerbo e considerato un investimento per il futuro, non avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento. In questa situazione il club capitolino ha rivolto l’attenzione verso Hautekiet, calciatore valutato intorno ai 4 milioni di euro.

L’esigenza di intervenire è evidente. A pochi giorni dai primi impegni ufficiali, Gattuso può contare stabilmente soltanto su Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard. Adam Marusic è stato adattato al centro della difesa, mentre Alessio Romagnoli è stato temporaneamente reinserito nel gruppo pur restando potenzialmente in uscita.

Chi è Ibe Hautekiet

Ibe Hautekiet è nato a Courtrai il 13 aprile 2002. È un difensore centrale di piede destro, alto 1,88 metri e dotato di una struttura fisica solida. La sua duttilità gli permette di giocare sia sul centrodestra sia sul centrosinistra, nonostante utilizzi prevalentemente il piede destro.

Ha mosso i primi passi nello Zulte Waregem, prima di entrare nel settore giovanile del Club Brugge. Con la formazione riserve del club ha debuttato tra i professionisti il 22 agosto 2020, raccogliendo esperienza e arrivando anche a indossare la fascia da capitano.

Nel gennaio 2023 è stato acquistato dallo Standard Liegi, con cui ha esordito nel mese successivo contro l’Union Saint-Gilloise. Dopo una prima fase di ambientamento, ha conquistato progressivamente un posto stabile nella formazione titolare.

Presenze, rinnovo e traguardi raggiunti

Hautekiet ha superato le 80 presenze complessive con lo Standard ed è diventato un elemento centrale della squadra soprattutto nell’ultima stagione. Nella fase regolare della Jupiler Pro League ha collezionato 26 apparizioni, realizzando anche 2 reti, alle quali si sono aggiunte le gare disputate nei playoff.

La crescita mostrata gli è valsa il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, sottoscritto nell’aprile 2026. Una scelta che ha permesso allo Standard di evitare il rischio di perderlo a condizioni sfavorevoli e di rafforzare la propria posizione in caso di cessione.

A livello internazionale ha vestito le maglie delle rappresentative giovanili del Belgio, arrivando fino all’Under 19. Non ha ancora debuttato con la nazionale maggiore e non possiede una significativa esperienza nelle competizioni europee senior.

Caratteristiche tecniche e fisiche

Hautekiet è un centrale ordinato, disciplinato e attento nel posizionamento. Le sue qualità principali riguardano la lettura delle situazioni, la capacità di difendere l’area e la solidità nei contrasti.

La struttura fisica gli consente di reggere il confronto con gli attaccanti e di essere competitivo nel gioco aereo. Può essere impiegato in una linea a quattro oppure come braccetto in una difesa a tre, caratteristica che garantirebbe diverse soluzioni tattiche alla Lazio.

Sul piano tecnico non è considerato un vero regista arretrato. Deve ancora migliorare nella costruzione sotto pressione, nella rapidità delle decisioni e nella ricerca dei passaggi verticali. Il passaggio dal campionato belga alla Serie A rappresenterebbe inoltre un salto importante per intensità, tattica e qualità degli avversari.

Per la Lazio sarebbe dunque un investimento di prospettiva e un rinforzo utile per completare numericamente il reparto. Resta da capire se lo Standard Liegi sarà disposto ad accettare il prestito con diritto di riscatto e se il tentativo biancoceleste potrà trasformarsi in una trattativa concreta.