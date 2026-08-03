Roma: stop precauzionale per l’esterno brasiliano Wesley. Distorsione alla caviglia rimediata nell’amichevole contro il Cardiff City

Tornano a tremare i tifosi della Roma per le condizioni di Wesley. L’esterno brasiliano, fresco di rientro dopo aver saltato i Mondiali a causa di un infortunio, ha dovuto interrompere in anticipo la sessione d’allenamento. La causa è una lieve distorsione alla caviglia rimediata nell’amichevole contro il Cardiff City.

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Quadro clinico e gestione dei rischi

Il programma di recupero concordato con i medici prevede cautela assoluta per evitare ricadute prima del via al campionato. L’infortunio è di lieve entità e il rientro è atteso a breve.

Si tratta comunque di una gestione concordata con lo staff medico: l’infortunio non è grave e il giocatore dovrebbe riaggregarsi al gruppo già nei prossimi giorni. La parola d’ordine in casa giallorossa resta la prudenza per evitare ricadute a ridosso dell’inizio del campionato.

Ciononostante, lo stop riaccende un piccolo campanello d’allarme attorno a un calciatore condizionato da troppi problemi fisici nell’ultimo anno, tenuto sotto stretta osservazione anche da Gasperini, viste la preparazione atletica estiva.

La fragilità fisica mostrata nell’ultimo anno rende Wesley un profilo di grande talento ma da gestire con prudenza.